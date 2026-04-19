Землю накриє магнітна буря рівня G1: як вберегтися метеозалежним

На Землі у неділю, 19 квітня, очікується слабка магнітна буря рівня G1. Вона може вплинути на здоров'я метеозалежних і літніх людей, а також бути причиною незначних збоїв у роботі енергосистем.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявляє Meteoprog.

Прогноз магнітних бур 19 квітня

Зазначається, що протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За минулу добу на Сонці відбулися п'ять спалахів класу В та один спалах класу С (такі спалахи практично не впливають на Землю).

Очікується, що в неділю геомагнітне поле буде від нестабільного рівня до рівня незначного шторму. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів M-класу.

Сонячна активність на 19 квітня

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 35%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 10%

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 25%

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%

Кількість сонячних плям — 21.

Як покращити самопочуття метеозалежним

Під час магнітних бур змінюється геомагнітне поле Землі, що впливає на судини, нервову систему і навіть сон. Особливо чутливі люди з проблемами тиску, судин або стресом. Аби покращити самопочуття у такі дні, фахівці радять:

спати мінімум 7-8 годин,

не перевантажувати себе справами,

не сидіти довго в телефоні на ніч,

слідкувати за харчуванням,

пити багато води,

гуляти на свіжому повітрі,

уникати стресів.

