Синоптик Діденко попередила про похолодання завтра: можливі заморозки

Синоптик Діденко попередила про похолодання завтра: можливі заморозки

Дата публікації: 19 квітня 2026 14:57
Погода в Україні 20 квітня — де будуть заморозки
Прохолодна погода. Фото: Новини.LIVE

В Україні у понеділок, 20 квітня, очікується похолодання. Температурні показники різко зміняться і подекуди можливі заморозки. Крім того, в низці регіонів будуть дощі.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповіла синоптик Наталка Діденко. 

Якою буде погода в Україні 20 квітня

"У понеділок, 20  квітня, в Україні очікується похолодання", — попередила Наталка Діденко. 

Погода на 20 квітня
Карта температур на 20 квітня. Фото: Метеопост

Так, температура повітря вночі коливатиметься в межах +2…+8 °С, у північних, центральних та східних областях заморозки на поверхні ґрунту та у повітрі 0…-3 °С. Вже вдень стовпичики термометрів показуватимуть +9…+15 °С, у західних областях місцями +3…+8 °С.

Прогноз погоди на 20 квітня
Карта опадів на 20 квітня. Фото: Метеопост

Також завтра у низці регіонів пройдуть дощі. Опади будуть у західних регіонах, вдень також місцями у центральній частині країни та на Одещині.

Як повідомляли Новини.LIVE, сьогодні Землю накриє магнітна буря рівня G1. Вона може вплинути на здоров'я метеозалежних і літніх людей, а також бути причиною незначних збоїв у роботі енергосистем.

Також синоптики попереджали, що сьогодні у деяких областях очікується гроза. Попри це в Україні зберігатиметься комфортна температура повітря — подекуди до +19 °С.

Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
