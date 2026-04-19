Погода в Україні 20 квітня — де будуть заморозки

Прохолодна погода.

В Україні у понеділок, 20 квітня, очікується похолодання. Температурні показники різко зміняться і подекуди можливі заморозки. Крім того, в низці регіонів будуть дощі.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповіла синоптик Наталка Діденко.

Якою буде погода в Україні 20 квітня

"У понеділок, 20 квітня, в Україні очікується похолодання", — попередила Наталка Діденко.

Карта температур на 20 квітня.

Так, температура повітря вночі коливатиметься в межах +2…+8 °С, у північних, центральних та східних областях заморозки на поверхні ґрунту та у повітрі 0…-3 °С. Вже вдень стовпичики термометрів показуватимуть +9…+15 °С, у західних областях місцями +3…+8 °С.

Карта опадів на 20 квітня.

Також завтра у низці регіонів пройдуть дощі. Опади будуть у західних регіонах, вдень також місцями у центральній частині країни та на Одещині.

