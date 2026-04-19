Прогноз погоди в Україні на завтра 20 квітня від Укргідрометцентру та Наталки Діденко

Люди під дощем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 20 квітня, очікується з похолоданням та опадами у декількох областях. Крім того, місцями прогнозуються заморозки до -3 °С. Водночас вдень подекуди потепліє до +16 °С.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр та синоптика Наталку Діденко.

Прогноз погоди в Україні на 20 квітня від Укргідрометцентру

Упродовж доби буде хмарно з проясненнями. Вночі на крайньому сході та заході місцями очікуються невеликі, а вдень на Правобережжі помірні, місцями значні дощі. У північних областях також подекуди можливий невеликий дощ. На решті території опадів не передбачається.

Погода в Україні 20 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Вітер переважно північний, на півдні — південний, 5-10 метрів на секунду.

Температура повітря вночі +1...+6 °С, у північних, східних та більшості центральних областях на поверхні ґрунту, на північному сході і в повітря заморозки 0...-3 °С. Вдень очікується +5...+10 °С. На Закарпатті та півдні вночі +4...+9 °С, вдень +11...+16 °С.

Крім того, синоптики оголосили небезпеку через заморозки.

Перший та другий рівень небезпечності через заморозки в Україні 20 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на завтра від Наталки Діденко

"У понеділок, 20-го квітня, в Україні очікується похолодання!" — зазначила синоптик.

Температура повітря в Україні 20 квітня. Фото: Meteopost

Вночі температура становитиме +2...+8 °С, а в північних, центральних і східних регіонах можливі заморозки до 0...-3 °С як у повітрі, так і на ґрунті.

Вдень повітря прогріється до +9...+15 °С, тоді як на заході місцями лише до +3...+8 °С.

Крім того, подекуди очікуються опади.

Опади в Україні 20 квітня. Фото: Meteopost

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Neos Cosmos, на початку квітня Грецію накрила масивна буря з африканського пилу, внаслідок чого декілька літаків не змогли приземлитися, а пороми — залишилися в портах.

А у березні на горі Піп Іван зафіксували зимову погоду. Там випало багато снігу та температура повітря знизилася до -8 °C.