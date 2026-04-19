Прогноз погоды в Украине на завтра 20 апреля от Укргидрометцентра и Натальи Диденко

Погода в Украине завтра, 20 апреля, ожидается с похолоданием и осадками в нескольких областях. Кроме того, местами прогнозируются заморозки до -3 °С. В то же время днем местами потеплеет до +16 °С.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр и синоптика Наталью Диденко.

Прогноз погоды в Украине на 20 апреля от Укргидрометцентра

В течение суток будет облачно с прояснениями. Ночью на крайнем востоке и западе местами ожидаются небольшие, а днем на Правобережье умеренные, местами значительные дожди. В северных областях также местами возможен небольшой дождь. На остальной территории осадков не предвидится.

Погода в Украине 20 апреля.

Ветер преимущественно северный, на юге - южный, 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +1...+6 °С, в северных, восточных и большинстве центральных областях на поверхности почвы, на северо-востоке и в воздухе заморозки 0...-3 °С. Днем ожидается +5...+10 °С. На Закарпатье и юге ночью +4...+9 °С, днем +11...+16 °С.

Кроме того, синоптики объявили опасность из-за заморозков.

Первый и второй уровень опасности из-за заморозков в Украине 20 апреля.

Прогноз погоды на завтра от Наталки Диденко

"В понедельник, 20-го апреля, в Украине ожидается похолодание!" — отметила синоптик.

Температура воздуха в Украине 20 апреля.

Ночью температура составит +2...+8 °С, а в северных, центральных и восточных регионах возможны заморозки до 0...-3 °С как в воздухе, так и на почве.

Днем воздух прогреется до +9...+15 °С, тогда как на западе местами лишь до +3...+8 °С.

Кроме того, местами ожидаются осадки.

Осадки в Украине 20 апреля.

