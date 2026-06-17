Гидрометцентр предупредил о дождях в большинстве областей Украины сегодня

Девушки под дождем. Фото: УНИАН

Синоптики сообщили прогноз погоды в Украине на среду, 17 июня. В этот день в течение суток будут как солнечные прояснения, так и облачная погода. Кроме того, местами ожидаются дожди и грозы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр и синоптика Наталью Диденко.

Прогноз погоды в Украине на 17 июня

В ночное время по всей стране существенных осадков не прогнозировалось. Однако уже днем ситуация изменится: в большинстве регионов, за исключением юга и юго-востока, местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Осадки будут носить локальный характер и могут сопровождаться временным усилением ветра.

Ветер в течение суток будет преобладать западного направления со скоростью 5–10 м/с. В отдельных районах во время гроз возможны кратковременные порывы.

Температурный фон останется типичным для середины июня. В ночные часы воздух охладится до +9…+14 °C, на побережье морей — до +17 °C. Днём в большинстве регионов температура достигнет +19…+24 °C. Теплее будет на юге страны, где столбики термометров поднимутся до +23…+28 °C.

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Прогноз погоды на 17 июня. Фото: Украинский гидрометеорологический центр

Синоптик Наталья Диденко отмечает, что такая погодная ситуация характерна для этого периода лета, когда над территорией Украины периодически проходят атмосферные фронты, приносящие кратковременные дожди и грозы, но не нарушающие общий комфортный температурный режим.

В ближайшие дни существенных изменений в погоде не ожидается — сохранится умеренно тёплая летняя погода с периодическими осадками в отдельных регионах.

Новини.LIVE сообщали, что погода в Украине в течение недели с 15 по 21 июня прогнозируется переменчивой и влажной под влиянием атмосферных фронтов и циклонической активности из Центральной Европы. Во всех регионах ожидаются осадки в виде дождей, а местами возможны град и шквальный ветер. В то же время существенных аномалий в виде сильной жары или резкого похолодания не прогнозируется.

Новини.LIVE сообщали, что синоптики прогнозируют заметное изменение погодных условий в Украине в течение выходных 19–21 июня. Если в пятницу, 19 июня, максимальная температура воздуха достигнет +28 °C, то уже в воскресенье, 21 июня, местами столбики термометров поднимутся до +35 °C.