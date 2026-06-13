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Главная Новости дня Грозы и дожди накроют Украину: синоптики предупредили несколько областей

Грозы и дожди накроют Украину: синоптики предупредили несколько областей

Ua ru
Дата публикации 13 июня 2026 23:56
Прогноз погоды в Украине на завтра 14 июня от Укргидрометцентра и синоптика Диденко
Девочки под дождем. Фото: УНИАН

Погода в Украине завтра, 14 июня, ожидается с дождями и грозами в нескольких областях. Температура воздуха будет умеренной, но наиболее жарко будет в южной части страны. Кроме того, местами возможен град.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр и синоптика Наталью Диденко.

Прогноз погоды в Украине на 14 июня от Укргидрометцентра

В течение суток будет переменная облачность. Ночью на востоке и западе, днем в Украине, кроме юго-востока, ожидаются кратковременные дожди. Кроме того, местами возможны грозы.

Прогноз погоди в Україні на 14 червня
Погода в Украине 14 июня. Фото: Укргидрометцентр

Ветер западный, юго-западный, 7-12 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +12...+17 °С, днем +21...+26 °С. В западных и большинстве северных областей ночью +9...+14 °С, днем +18...+23 °С.

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Прогноз погоды на завтра от синоптика Натальи Диденко

Дожди в Украине 14 июня будут определять атмосферные фронты циклона Sabina над Балтикой. Осадки ожидаются в западных, северных, в большинстве центральных областей, а вечером в Одесской и Николаевской областях. Кроме того, местами возможны грозы и град.

Прогноз погоди в Україні на 14 червня
Атмосферные фронты. Фото: DWD

В восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму будет преобладать сухая погода.

Температура воздуха в течение дня +19...+24 °С, на западе +17...+22 °С, в южной части +23...+26 °С.

В Киеве завтра также будет дождь с грозой. Там температура воздуха днем будет около +20 °С.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на синоптика Игоря Кибальчича, погода в Украине 14 июня будет с дождями и грозами в нескольких областях. Местами возможны шквалы до 20 метров в секунду.

А недавно в польском селе Цуднохи бушевало торнадо. Накануне метеорологические радары указывали на вероятность сильных штормов и опасных погодных явлений. В сети показали видео непогоды.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
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