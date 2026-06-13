Прогноз погоди в Україні на завтра 14 червня від Укргідрометцентру та синоптика Діденко

Дівчата під дощем. Фото: УНІАН

Погода в Україні завтра, 14 червня, очікується з дощами та грозами у декількох областях. Температура повітря буде стриманою, але найспекотніше у південній частині. Крім того, подекуди можливий град.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр та синоптика Наталку Діденко.

Прогноз погоди в Україні на 14 червня від Укргідрометцентру

Упродовж доби буде мінлива хмарність. Вночі на сході та заході, вдень в Україні, крім південного сходу, очікуються короткочасні дощі. Крім того, місцями можливі грози.

Погода в Україні 14 червня. Фото: Укргідрометцентр

Вітер західний, південно-західний, 7-12 метрів на секунду.

Температура повітря вночі +12...+17 °С, вдень +21...+26 °С. У західних та більшості північних областях вночі +9...+14 °С, вдень +18...+23 °С.

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Прогноз погоди на завтра від синоптика Наталки Діденко

Дощі в Україні 14 червня визначатимуть атмосферні фронти циклону Sabina над Балтикою. Опади очікуються у західних, північних, у більшості центральних областях, а ввечері на Одещині та Миколаївщині. Крім того, місцями можливі грози та град.

Атмосферні фронти. Фото: DWD

У східних, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Херсонській областях та в Криму переважатиме суха погода.

Температура повітря упродовж дня +19...+24 °С, на заході +17...+22 °С, у південній частині +23...+26 °С.

У Києві завтра також буде дощ з грозою. Там температура повітря вдень буде близько +20 °С.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на синоптика Ігоря Кібальчича, погода в Україні 14 червня буде з дощами та грозами у декількох областях. Подекуди можливі шквали до 20 метрів на секунду.

А нещодавно у польському селі Цуднохи вирувало торнадо. Напередодні метеорологічні радари вказували на ймовірність сильних штормів і небезпечних погодних явищ. У мережі показали відео негоди.