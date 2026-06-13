Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Спека та грози одночасно: прогноз погоди в Україні на вихідні

Спека та грози одночасно: прогноз погоди в Україні на вихідні

Ua ru
Дата публікації: 13 червня 2026 08:13
Спека та грози одночасно: прогноз погоди в Україні на вихідні
Дитина під дощем. Фото: Вечірній Київ

У вихідні, 13–14 червня, в Україні очікується нестійка погода з грозовими дощами в окремих регіонах. Температурні показники загалом залишатимуться близькими до кліматичної норми, місцями повітря прогріватиметься до +30 °С. 

Про це повідомляє Ігор Кібальчич, передають Новини.LIVE.

Прогноз погоди на вихідні

У суботу, 13 червня, в західних областях вночі істотних опадів не очікується, місцями можливий слабкий туман. Вдень пройдуть короткочасні дощі, подекуди з грозами. Температура повітря становитиме вночі +6…+12 °С, вдень +17…+22 °С.

У північних регіонах вночі та вранці прогнозуються невеликі, місцями помірні дощі, можливі грози, а вдень опади поступово припиняться. Температура коливатиметься від +11…+17 °С уночі до +18…+23 °С удень.

У центральній частині країни вночі місцями пройде невеликий дощ, тоді як удень істотних опадів не очікується. Температура повітря становитиме +12…+18 °С уночі та +22…+27 °С удень.

Читайте також:

На півдні та в Криму переважно сухо, лише вдень у Приазов’ї можливі грозові зливи. Температура вночі становитиме +12…+18 °С, удень +22…+27 °С, місцями до +30 °С.

У східних областях очікується спекотна та нестійка погода з грозовими дощами, місцями градом і шквалами до 15–20 м/с. Температура повітря підніматиметься до +28…+33 °С, на Харківщині +23…+28 °С.

У неділю, 14 червня, в західних областях вночі без істотних опадів, однак вдень знову пройдуть грозові дощі, місцями можливі шквали до 20 м/с. Температура становитиме +10…+15 °С уночі та +17…+22 °С удень, на Закарпатті до +24 °С.

У північних регіонах вночі без опадів, вдень очікуються грозові дощі зі шквалами. Температура коливатиметься від +8…+13 °С уночі до +19…+24 °С удень.

У центральній частині країни вночі без опадів, вдень місцями пройдуть грози, в окремих районах можливі шквали до 15–20 м/с. Температура становитиме +10…+15 °С уночі та +22…+27 °С удень.

На півдні переважатиме суха погода протягом доби. Температура повітря вночі становитиме +11…+17 °С, удень +23…+28 °С.

У східних областях також утримається переважно суха погода, за винятком Харківщини, де вдень можливі короткочасні грозові дощі. Температура повітря становитиме +11…+17 °С уночі та +23…+28 °С удень.

Новини.LIVE інформували, що на суботу, 13 червня, очікується мінлива хмарність. У нічний час у більшості північних, центральних і південних областей, а вдень також на Лівобережжі, в Криму та на заході країни пройдуть короткочасні дощі. На решті території опадів не прогнозується. Водночас удень на Лівобережжі очікуються грози, місцями можливі град і шквали швидкістю 15–20 м/с.

Також Новини.LIVE повідомляли, що у червні середня температура повітря в Україні перевищить багаторічну кліматичну норму щонайменше на 1,5 градуса. На тлі потепління синоптики прогнозують посилення грозової активності по всій території країни. Через це періоди спеки чергуватимуться з інтенсивними зливами, місцями градом і поривчастим шквальним вітром.

погода в Україні вітер дощі із грозами
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації