Спека та грози одночасно: прогноз погоди в Україні на вихідні

Дитина під дощем. Фото: Вечірній Київ

У вихідні, 13–14 червня, в Україні очікується нестійка погода з грозовими дощами в окремих регіонах. Температурні показники загалом залишатимуться близькими до кліматичної норми, місцями повітря прогріватиметься до +30 °С.

Про це повідомляє Ігор Кібальчич, передають Новини.LIVE.

Прогноз погоди на вихідні

У суботу, 13 червня, в західних областях вночі істотних опадів не очікується, місцями можливий слабкий туман. Вдень пройдуть короткочасні дощі, подекуди з грозами. Температура повітря становитиме вночі +6…+12 °С, вдень +17…+22 °С.

У північних регіонах вночі та вранці прогнозуються невеликі, місцями помірні дощі, можливі грози, а вдень опади поступово припиняться. Температура коливатиметься від +11…+17 °С уночі до +18…+23 °С удень.

У центральній частині країни вночі місцями пройде невеликий дощ, тоді як удень істотних опадів не очікується. Температура повітря становитиме +12…+18 °С уночі та +22…+27 °С удень.

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На півдні та в Криму переважно сухо, лише вдень у Приазов’ї можливі грозові зливи. Температура вночі становитиме +12…+18 °С, удень +22…+27 °С, місцями до +30 °С.

У східних областях очікується спекотна та нестійка погода з грозовими дощами, місцями градом і шквалами до 15–20 м/с. Температура повітря підніматиметься до +28…+33 °С, на Харківщині +23…+28 °С.

У неділю, 14 червня, в західних областях вночі без істотних опадів, однак вдень знову пройдуть грозові дощі, місцями можливі шквали до 20 м/с. Температура становитиме +10…+15 °С уночі та +17…+22 °С удень, на Закарпатті до +24 °С.

У північних регіонах вночі без опадів, вдень очікуються грозові дощі зі шквалами. Температура коливатиметься від +8…+13 °С уночі до +19…+24 °С удень.

У центральній частині країни вночі без опадів, вдень місцями пройдуть грози, в окремих районах можливі шквали до 15–20 м/с. Температура становитиме +10…+15 °С уночі та +22…+27 °С удень.

На півдні переважатиме суха погода протягом доби. Температура повітря вночі становитиме +11…+17 °С, удень +23…+28 °С.

У східних областях також утримається переважно суха погода, за винятком Харківщини, де вдень можливі короткочасні грозові дощі. Температура повітря становитиме +11…+17 °С уночі та +23…+28 °С удень.

Новини.LIVE інформували, що на суботу, 13 червня, очікується мінлива хмарність. У нічний час у більшості північних, центральних і південних областей, а вдень також на Лівобережжі, в Криму та на заході країни пройдуть короткочасні дощі. На решті території опадів не прогнозується. Водночас удень на Лівобережжі очікуються грози, місцями можливі град і шквали швидкістю 15–20 м/с.

Також Новини.LIVE повідомляли, що у червні середня температура повітря в Україні перевищить багаторічну кліматичну норму щонайменше на 1,5 градуса. На тлі потепління синоптики прогнозують посилення грозової активності по всій території країни. Через це періоди спеки чергуватимуться з інтенсивними зливами, місцями градом і поривчастим шквальним вітром.