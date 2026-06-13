Гідрометцентр попередив про дощі і грози в Україні сьогодні

Люди під дощем. Фото: УНІАН

Прогноз погоди в Україні на суботу, 13 червня, повідомили синоптики. В цей день очікується мінлива хмарність. Вночі в більшості північних, центральних, південних областях, а вдень і на Лівобережжі, в Криму та на заході України - короткочасні дощі. На решті території без опадів. Проте вдень на Лівобережжі та в принципу будуть грози, і в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Про це в неділю, 12 червня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі, передає Новини.LIVE.

Прогноз погоди в Україні на 13-15 червня

Погода в Україні 13 червня

Карта "Погода в Україні 13 червня 2026 року" від Укргідрометцентру

Сьогодні вітер дутиме західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура вночі становила +9...+15 °С (у західних областях +6...+11 °С), вдень буде +19...+24 °С. Водночас на південному сході та схожі країни вночі було +14...+19 °С, вдень прогнозується +24...+29 °С.

Карта температур в Україні від Meteopost.com станом на 15:00 13 червня 2026 року

У Києві та області теж буде мінлива хмарність. Вночі пройшов дощ, вдень буде без опадів.

Читайте також:

Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура по області вночі становила +10...+15 °С, вдень прогнозують +19...+24 °С.

Тим часом у Києві вночі +12...+14 °С, вдень +21...+23 °С.

Як повідомляло Новини.LIVE, синоптик Наталка Діденко теж спрогнозувала, що сьогодні в Україні продукти пройдуть дощі, але й водночас буде тепло.

Також ми писали з посиланням на Meteoprog, 12 червня на Землі не очікувалося значних магнітних бур. Днем раніше фіксувалася низька активність Сонця.