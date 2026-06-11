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Головна Новини дня Різке похолодання накриє Україну: прогноз Укргідрометцентра на завтра

Різке похолодання накриє Україну: прогноз Укргідрометцентра на завтра

Ua ru
Дата публікації: 11 червня 2026 18:52
Прогноз погоди в Україні на завтра 12 червня від Укргідрометцентру
Жінка під дощем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 12 червня, очікується хмарною з проясненнями. Місцями температура повітря знизиться до +9 °C. Крім того, синоптики попереджають про значні опади та грози.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

Прогноз погоди в Україні 12 червня

У західних областях вночі значні, вдень помірні дощі, а також місцями грози. Температура повітря вночі +9...+14 °C, вдень +15...+20 °C.

Прогноз погоди в Україні на 12 червня
Погода в Україні 12 червня. Фото: Укргідрометцентр 

На решті території вночі без опадів, а вдень помірні, у Житомирській, Київській, Вінницькій та Одеській областях значні дощі, грози. Крім того, в окремих районах можливі град та шквали до 20 метрів на секунду. Температура повітря вночі +13...+18 °C, вдень +24...+29 °C, у Вінницькій та Житомирській областях +17...+22 °C.

Вітер південно-східний, на заході північно-західний, 5-10 метрів на секунду.

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Вночі у західних, крім Волинської, вдень у Житомирській, Київській, Вінницькій та Одеській областях значні дощі. Вдень в Україні, крам заходу, грози. В окремих районах град та шквали 15-20 метрів на секунду. Через погіршення погодних умов синоптики оголосили перший рівень небезпечності.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Україні 12 червня
Оголошення небезпеки через погіршення погоди 12 червня. Фото: Укргідрометцентр

Як писали Новини.LIVE з посиланням на синоптика Наталку Діденко, 12 червня в деяких областях очікується значне похолодання та зливи. Вона також попередила про сильні пориви вітру та грози.

А нещодавно у польському селі Цуднохи вирувало торнадо. Напередодні метеорологічні радари попереджали про ризик сильних штормів та небезпечних погодних явищ.

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Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
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