Прогноз погоды в Украине на завтра 12 июня от Укргидрометцентра

Женщина под дождем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 12 июня, ожидается облачная с прояснениями. Местами температура воздуха опустится до +9 °C. Кроме того, синоптики предупреждают о значительных осадках и грозах.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

Прогноз погоды в Украине 12 июня

В западных областях ночью значительные, днем умеренные дожди, а также местами грозы. Температура воздуха ночью +9...+14 °C, днем +15...+20 °C.

Погода в Украине 12 июня. Фото: Укргидрометцентр

На остальной территории ночью без осадков, а днем умеренные, в Житомирской, Киевской, Винницкой и Одесской областях значительные дожди, грозы. Кроме того, в отдельных районах возможны град и шквалы до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13...+18 °C, днем +24...+29 °C, в Винницкой и Житомирской областях +17...+22 °C.

Ветер юго-восточный, на западе северо-западный, 5-10 метров в секунду.

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Ночью в западных, кроме Волынской, днем в Житомирской, Киевской, Винницкой и Одесской областях значительные дожди. Днем в Украине, кроме запада, грозы. В отдельных районах град и шквалы 15-20 метров в секунду. Из-за ухудшения погодных условий синоптики объявили первый уровень опасности.

Объявление об опасности из-за ухудшения погоды 12 июня. Фото: Укргидрометцентр

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на синоптика Наталью Диденко, 12 июня в некоторых областях ожидается значительное похолодание и ливни. Она также предупредила о сильных порывах ветра и грозах.

А недавно в польском селе Цуднохи бушевало торнадо. Накануне метеорологические радары предупреждали о риске сильных штормов и опасных погодных явлений.