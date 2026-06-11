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Главная Новости дня Синоптик Диденко предупредила о похолодании до +11 °C и ливнях

Синоптик Диденко предупредила о похолодании до +11 °C и ливнях

Ua ru
Дата публикации 11 июня 2026 14:53
Синоптик Диденко предупредила о похолодании до +11 °C и ливнях
Парни под дождем. Фото: УНИАН

Завтра, 12 июня, в Украине ожидается понижение температуры и ливни. Кроме того, возможны штормовые порывы ветра и грозы. В то же время в некоторых местах температура воздуха поднимется до +30 °C.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко, передает Новини.LIVE.

Погода в Украине 12 июня

Диденко отметила, что будут грозы, шквалы, сильные ливни, жара до +30 °C, похолодание до +11 °C и град. По ее словам, такие погодные изменения вызовет атмосферный фронт, который будет проходить с запада, поэтому там завтра ожидается +11...+15 °C.

Прогноз погоди в Україні на 12 червня
Погода в Украине 12 июня. Фото: Meteopost

Осадки охватят все регионы и постепенно будут распространяться по территории. Местами дожди будут усиливаться, а также сохранится высокая вероятность гроз.

Самая жаркая погода будет на востоке — +27...+30 °C, а в большинстве областей +24...+28 °C.

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В столице ожидаются дожди и грозы. Днем температура воздуха повысится до +24 °C.

"А в дальнейшем, в субботу и воскресенье, воздух станет прохладнее — в большинстве областей Украины — еще на несколько градусов. Так что пока на сильную жару не рассчитываем", — добавила Диденко.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog, 11 июня на Земле не ожидается магнитных бурь. За последние сутки на Солнце зафиксировали семь вспышек С-класса.

А погода в Украине сегодня ожидается с дождями в нескольких областях. Синоптики предупреждают также о грозах. В то же время местами прогнозируется жара до +30 °C.

погода Наталка Диденко погода в Украине
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
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