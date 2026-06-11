Синоптик Діденко попередила про похолодання до +11 °C та зливи

Хлопці під дощем. Фото: УНІАН

Погода в Україні завтра, 12 червня, очікується місцями з похолоданням та зливами. Крім того, можливі штормові пориви вітру та грози. Водночас подекуди температура повітря підвищиться до +30 °C.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко, передає Новини.LIVE.

Погода в Україні 12 червня

Діденко зазначила, що будуть грози, шквали, сильні зливи, спека до +30 °C, похолодання до +11 °C та град. За її словами, такі погодні зміни організує атмосферний фронт, який йтиме із заходу, тому там завтра очікується +11...+15 °C.

Погода в Україні 12 червня. Фото: Meteopost

Опади охоплять усі регіони та поступово поширюватимуться територією. Подекуди дощі посилюватимуться, а також зберігатиметься висока ймовірність гроз.

Найспекотніше буде на сході — +27...+30 °C, а у більшості областей +24...+28 °C.

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У столиці очікуються дощі та грози. Вдень температура повітря підвищиться до +24 °C.

"А надалі, в суботу та неділю посвіжішає повітря — у більшості областей України — ще на кілька градусів. Так що поки на сильну спеку не розраховуємо", — додала Діденко.

Як писали Новини.LIVE із посиланням на Meteoprog, 11 червня на Землі не очікується магнітних бур. За останню добу на Сонці зафіксували сім спалахів С-класу.

А погода в Україні сьогодні очікується з дощами у декількох областях. Синоптики попереджають також про грози. Водночас подекуди прогнозується спека до +30 °C.