Спека у центрі та значні дощі на заході: штормове попередження завтра

Чоловік йде з парасолькою під час дощу. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра буде дуже різною через різку зміну атмосферних умов у деяких регіонах. Синоптики прогнозують значні дощі з грозами на заході, зокрема на Закарпатті та Прикарпатті, а також локальні опади на південному сході країни. А ось на всій іншій території України день мине без жодних опадів, а повітря прогріється до комфортних літніх показників.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сильні зливи на заході та спека в центрі

У більшості областей утримається помірна літня температура, але західним регіонам пощастить найменше через потужні зливи.

"На заході і південному сході країни короткочасні дощі, місцями грози, на Закарпатті та Прикарпатті помірні, місцями значні дощі", — повідомили в Укргідрометцентрі.

Прогноз погоди на 11 червня. Фото: Укргідрометцентр

Через негоду на заході температура вдень очікується +18–23 °C, тоді як на решті території країни буде значно тепліше, до +28 градусів. Вночі по країні буде 13–18 °C.

Читайте також:

Вітер дутиме переважно з півдня зі швидкістю 5–10 метрів за секунду.

Раніше Новини.LIVE писали, що 10 червня на Землі не очікується магнітних бур. Відомо, що на Сонці відбулося 12 спалахів С, але вони не мають суттєвого впливу.

Раніше синоптики повідомляли, що в Україні, очікуються дощі, грози та град. Водночас вдень температура повітря буде високою — до +31 °C.