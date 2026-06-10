Жара в центре и сильные дожди на западе: штормовое предупреждение завтра

Мужчина идет с зонтиком во время дождя. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра будет очень разнообразной из-за резкого изменения атмосферных условий в некоторых регионах. Синоптики прогнозируют сильные дожди с грозами на западе, в частности в Закарпатье и Прикарпатье, а также локальные осадки на юго-востоке страны. А вот на всей остальной территории Украины день пройдет без осадков, а воздух прогреется до комфортных летних показателей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Сильные ливни на западе и жара в центре

В большинстве областей сохранится умеренная летняя температура, но западным регионам повезет меньше всего из-за сильных ливней.

"На западе и юго-востоке страны кратковременные дожди, местами грозы, в Закарпатье и Прикарпатье умеренные, местами значительные дожди", — сообщили в Укргидрометцентре.

Прогноз погоды на 11 июня. Фото: Укргидрометцентр

Из-за непогоды на западе дневная температура ожидается +18–23 °C, тогда как на остальной территории страны будет значительно теплее, до +28 градусов. Ночью по стране будет 13–18 °C.

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Ветер будет дуть преимущественно с юга со скоростью 5–10 метров в секунду.

Ранее Новини.LIVE писали, что 10 июня на Земле не ожидается магнитных бурь. Известно, что на Солнце произошло 12 вспышек класса С, но они не оказывают существенного влияния.

Ранее синоптики сообщали, что в Украине ожидаются дожди, грозы и град. В то же время днем температура воздуха будет высокой — до +31 °C.