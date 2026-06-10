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Головна Новини дня На Сонці зафіксували 12 спалахів: прогноз магнітних бур на сьогодні

На Сонці зафіксували 12 спалахів: прогноз магнітних бур на сьогодні

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Дата публікації: 10 червня 2026 12:00
На Сонці зафіксували 12 спалахів: прогноз магнітних бур на сьогодні
Вплив Сонця на здоров'я. Фото: ілюстративний колаж Новини.LIVE

Метеозалежним та людям похилого віку у середу, 10 червня, не загрожують магнітні бурі, оскільки активність нашого світила впродовж останніх 24 годин трималася на низьких позначках. Фахівці очікують коливання геомагнітного поля від спокійного до активного стану.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані від Meteoprog.

Прогноз про магнітні бурі на 10 червня 

Фахівці не прогнозують появу магнітних бур. Причиною цього є низький рівень сонячної активності, що спостерігався упродовж попередніх 24 годин.

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Прогноз магнітних бур з 10 до 13 червня. Фото: скриншот

За цей період на Сонці відбулося 12 вибухів, проте всі вони отримали класифікацію С-класу, який вважається слабким і не несе суттєвих наслідків для нашої планети та життєдіяльності людей.

Сонячна активність на 10 червня:

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  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 10%
  • Кількість сонячних плям – 36

Водночас учені прогнозують, що впродовж середи стан геомагнітного поля нашої планети може коливатися в межах від цілком спокійного до активного рівня. 

Як уже писали Новини.LIVE фахівці назвали точні дати у червні з сильними магнітними бурями. У перший місяць літа Сонце буде доволі активним.

За прогнозами синоптиків, погода 10 червня в Україні буде поза впливом активних атмосферних фронтів. Вдень утримається переважно сонячна погода із комфортною температурою до +26°C. 

космос Сонце магнітні бурі прогноз погоди
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
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