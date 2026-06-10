На Сонці зафіксували 12 спалахів: прогноз магнітних бур на сьогодні
Метеозалежним та людям похилого віку у середу, 10 червня, не загрожують магнітні бурі, оскільки активність нашого світила впродовж останніх 24 годин трималася на низьких позначках. Фахівці очікують коливання геомагнітного поля від спокійного до активного стану.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані від Meteoprog.
Прогноз про магнітні бурі на 10 червня
Фахівці не прогнозують появу магнітних бур. Причиною цього є низький рівень сонячної активності, що спостерігався упродовж попередніх 24 годин.
За цей період на Сонці відбулося 12 вибухів, проте всі вони отримали класифікацію С-класу, який вважається слабким і не несе суттєвих наслідків для нашої планети та життєдіяльності людей.
Сонячна активність на 10 червня:
- Ймовірність малого геомагнітного шторму – 5%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму – 1%
- Ймовірність спалаху на Сонці М-класу – 55%
- Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 10%
- Кількість сонячних плям – 36
Водночас учені прогнозують, що впродовж середи стан геомагнітного поля нашої планети може коливатися в межах від цілком спокійного до активного рівня.
Як уже писали Новини.LIVE фахівці назвали точні дати у червні з сильними магнітними бурями. У перший місяць літа Сонце буде доволі активним.
За прогнозами синоптиків, погода 10 червня в Україні буде поза впливом активних атмосферних фронтів. Вдень утримається переважно сонячна погода із комфортною температурою до +26°C.