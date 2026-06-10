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Главная Новости дня На Солнце зафиксировали 12 вспышек: прогноз магнитных бурь на сегодня

На Солнце зафиксировали 12 вспышек: прогноз магнитных бурь на сегодня

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Дата публикации 10 июня 2026 12:00
На Солнце зафиксировали 12 вспышек: прогноз магнитных бурь на сегодня
Влияние Солнца на здоровье. Фото: иллюстративный коллаж Новини.LIVE

Метеозависимым и пожилым людям в среду, 10 июня, не грозят магнитные бури, поскольку активность нашего светила в течение последних 24 часов оставалась на низком уровне. Специалисты ожидают колебания геомагнитного поля от спокойного до активного состояния.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные от Meteoprog.

Прогноз магнитных бурь на 10 июня

Специалисты не прогнозируют появление магнитных бурь. Причиной этого является низкий уровень солнечной активности, наблюдавшийся в течение предыдущих 24 часов.

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Прогноз магнитных бурь с 10 по 13 июня. Фото: скриншот

За этот период на Солнце произошло 12 взрывов, однако все они получили классификацию С-класса, который считается слабым и не несет существенных последствий для нашей планеты и жизнедеятельности людей.

Солнечная активность на 10 июня:

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  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 10%
  • Количество солнечных пятен – 36

В то же время ученые прогнозируют, что в течение среды состояние геомагнитного поля нашей планеты может колебаться в пределах от совершенно спокойного до активного уровня.

Как уже писали Новини.LIVE, специалисты назвали точные даты в июне с сильными магнитными бурями. В первый месяц лета Солнце будет довольно активным.

По прогнозам синоптиков, погода 10 июня в Украине будет вне зоны влияния активных атмосферных фронтов. Днем сохранится преимущественно солнечная погода с комфортной температурой до +26°C.

космос Солнце магнитные бури прогноз погоды
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
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