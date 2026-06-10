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Головна Новини дня Україну накриють грози: детальний прогноз погоди на 10 червня

Україну накриють грози: детальний прогноз погоди на 10 червня

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Дата публікації: 10 червня 2026 00:22
Україну накриють грози: детальний прогноз погоди на 10 червня
Люди йдуть під парасолею. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Україну 10 червня чекає дощова погода та висока температура повітря, але масштабні атмосферні фронти нарешті почнуть відступати. Синоптики обіцяють нічний перепочинок від злив по всій країні, хоча вдень все одно очікуються локальні короткочасні грози, шквали та місцями навіть град.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Український гідрометеорологічний центр та прогноз синоптика Наталки Діденко.

Дощі та спека

У більшості південних, східних та західних областей парасольки все ще знадобляться через раптові грози та зливи. Проте погода стає значно теплішою і сонце частіше пробиватиметься крізь хмари.

Стовпчики термометрів покажуть приємні 23–28 градусів тепла, а на Закарпатті спека взагалі вдарить до +31. 

Штормове попередження

Північ та центр країни взагалі проведуть день переважно без опадів, але водіям вранці варто бути обережними через сильні тумани всюди, крім заходу.

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Однак в західних регіонах (крім Хмельницького), південних, східних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях вдень грози, в окремих районах град та шквал 15-20 м/с. Рівень небезпечності — жовтий.

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Карта опадів на 10 червня. Фото: Український гідрометцентр

Прогноз Наталки Діденко

"Завтра в Україні дощі ще погуляють, але локально, подекуди з грозами, із парким повітрям до +24+29 градусів та нарешті гарно комунікуватимуть із сонцем, поступаючись йому атмосферним місцем", — повідомила синоптик Наталка Діденко.

У Києві теж повітря прогріється і в місті пануватиме справжня літня атмосфера. 

"У Києві завтра,10 червня, волога ще відчуватиметься, але й сонце нарешті порадує більше. Температура повітря у столиці підвищиться, десь до +26 градусів, парко-спекотно побуде найближчими днями", — зазначила Наталка Діденко.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що синоптики попередили про грози та град по всій країні. Попри опади, день 10 червня буде спекотним завдяки проясненням, температура підніметься до 28 градусів тепла,

Також ми писали, що влітку в Україні не очікується хвиля аномальної спеки, яка накриє країни Західної Європи. Замість гарячого повітря з півдня на Україну надходитиме більш прохолодна повітряна маса зі Скандинавії.

Наталка Діденко прогноз погоди шторм
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
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