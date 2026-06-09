Синоптики попередили про грози та град по всій країні: погода на 10 червня

Перехожі йдуть під парасолями. Фото: Новини.LIVE

Україну 10 червня накриє хвиля грозових дощів із градом та сильними шквалами вітру до 20 метрів за секунду, які пройдуть майже по всій території країни, окрім північних та більшості центральних областей. Водночас синоптики прогнозують сильні нічні та ранкові тумани через високу вологість повітря, які оминуть лише західний регіон.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Спека та тумани зранку

Уночі по країні буде спокійно та без опадів, повітря прогріється в межах 13–18 градусів, що дасть можливість відпочити від постійної негоди.

На дорогах через теплу вологу масу та слабкий вітер видимість сильно впаде, тому водіям варто бути максимально обережними під час ранкових поїздок.

Прогноз погоди на 10 червня. Фото: Український гідрометцентр

Вітер загалом очікується мінливих напрямків, доволі слабкий, від 3 до 8 метрів за секунду, якщо не брати до уваги короткочасні пориви під час негоди.

Читайте також:

Кому готувати парасольки

Мешканцям півдня та сходу варто готуватися до локальних штормів із градом, тоді як на півночі та в центрі можна буде спокійно гуляти без парасольок.

Загалом синоптична ситуація трохи стабілізується, оскільки країна виходить з-під прямого впливу масштабних атмосферних фронтів.

Карта опадів. Фото: Український гідрометцентр

Попри опади, день буде спекотним завдяки проясненням, температура підніметься до 28 градусів тепла, а на Закарпатті стовпчики термометрів узагалі підскочать до плюс 31 градуса.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що 9 червня на Землі прогнозується слабка магнітна буря рівня G1. При цьому сонячна активність буде залишатиметься переважно помірною.

Також ми писали, що у червні середня температура повітря перевищить кліматичну норму. Крім того, активізуються небезпечні грозові процеси, але сильної спеки не буде.