Синоптики предупредили о грозах и граде по всей стране: прогноз погоды на 10 июня

Прохожие идут под зонтиками. Фото: Новини.LIVE

В среду, 10 июня Украину накроет волна грозовых дождей с градом и сильными порывами ветра до 20 метров в секунду, которые пройдут почти по всей территории страны, за исключением северных и большинства центральных областей. В то же время синоптики прогнозируют сильные ночные и утренние туманы из-за высокой влажности воздуха, которые обойдут только западный регион.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Жара и туманы утром

Ночью по стране будет спокойно и без осадков, воздух прогреется в пределах 13–18 градусов, что даст возможность отдохнуть от постоянной непогоды.

На дорогах из-за теплой влажной массы и слабого ветра видимость сильно снизится, поэтому водителям стоит быть максимально осторожными во время утренних поездок.

Прогноз погоды на 10 июня. Фото: Украинский гидрометцентр

Ветер в целом ожидается переменчивого направления, довольно слабый, от 3 до 8 метров в секунду, если не брать во внимание кратковременные порывы во время непогоды.

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Кому готовить зонтики

Жителям юга и востока стоит готовиться к локальным штормам с градом, тогда как на севере и в центре можно будет спокойно гулять без зонтиков.

В целом синоптическая ситуация немного стабилизируется, поскольку страна выходит из-под прямого влияния масштабных атмосферных фронтов.

Карта осадков. Фото: Украинский гидрометцентр

Несмотря на осадки, день будет жарким благодаря прояснениям, температура поднимется до 28 градусов тепла, а в Закарпатье столбики термометров вообще подскочат до плюс 31 градуса.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 9 июня на Земле прогнозируется слабая магнитная буря уровня G1. При этом солнечная активность будет преимущественно умеренной.

Также мы писали, что в июне средняя температура воздуха превысит климатическую норму. Кроме того, активизируются опасные грозовые процессы, но сильной жары не будет.