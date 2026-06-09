Загроза для метеозалежних: сьогодні очікується магнітна буря

Вплив магнітних бур на здоров'я. Фото: колаж Новини.LIVE

У вівторок, 9 червня, на Землі прогнозується слабка магнітна буря рівня G1. Геомагнітне поле буде нестабільним протягом доби. Сонячна активність при цьому залишатиметься переважно помірною.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на дані Meteoprog.

Прогноз магнітних бур на 9 червня

Очікується, що у вівторок, 9 червня, на Землі спостерігатиметься слабка магнітна буря рівня G1. За даними спостережень, геомагнітне поле протягом доби коливатиметься від нестабільного стану до слабкого шторму, однак загалом активність Сонця залишатиметься помірною.

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні, зафіксовано 17 спалахів класу С, які не мають суттєвого впливу на Землю.

Водночас у прогнозі зазначається, що ймовірність малого геомагнітного шторму становить 35%, великого — 50%, а спалахів М-класу — 55%. Ймовірність потужних спалахів Х-класу оцінюється на рівні 10%, при цьому кількість сонячних плям становить близько 59.

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Прогноз магнітних бур з 9 до 11 червня. Cкриншот: solarmeteo.ukalendar.com

Вплив магнітних бур на здоров’я та можливі симптоми

Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття метеозалежних людей, а також осіб із хронічними серцево-судинними захворюваннями та людей похилого віку. Найчастіше в такі періоди фіксують головний біль, втому, дратівливість, порушення сну та коливання артеріального тиску.

Медичні спостереження свідчать, що в дні підвищеної геомагнітної активності у частини людей може зростати ризик загострення серцевих симптомів. Саме тому лікарі радять у такі періоди уникати перевантажень, стежити за режимом сну та контролювати тиск, особливо людям із груп ризику.

Новини.LIVE писали, що в Україні 9 червня очікується нестійка погода з дощами та грозами, які охоплять більшість регіонів. Найінтенсивніші опади прогнозують у нічні години та вдень у центральних, північних і південних областях, тоді як захід країни залишиться переважно без опадів. Температура повітря коливатиметься від +20 до +29°C залежно від регіону, з найтеплішою погодою на заході та сході.

Новини.LIVE інформували, що у червні 2026 року сильних і тривалих магнітних бур не прогнозують, однак у першій половині місяця очікуються періоди підвищеної геомагнітної активності. Найбільше навантаження на магнітне поле Землі можливе 11–12 червня, коли ймовірні бурі до рівня G2. В інші дні переважатиме спокійна або помірно збурена космічна погода з короткими піками активності.