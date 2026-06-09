Угроза для метеозависимых: сегодня ожидается магнитная буря

Влияние магнитных бурь на здоровье. Фото: коллаж Новини.LIVE

Во вторник, 9 июня, на Земле прогнозируется слабая магнитная буря уровня G1. Геомагнитное поле будет нестабильным в течение суток. Солнечная активность при этом будет оставаться преимущественно умеренной.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на данные Meteoprog.

Прогноз магнитных бурь на 9 июня

Ожидается, что во вторник, 9 июня, на Земле будет наблюдаться слабая магнитная буря уровня G1. По данным наблюдений, геомагнитное поле в течение суток будет колебаться от нестабильного состояния до слабого шторма, однако в целом активность Солнца будет оставаться умеренной.

В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне, зафиксировано 17 вспышек класса С, которые не имеют существенного влияния на Землю.

В то же время в прогнозе отмечается, что вероятность малого геомагнитного шторма составляет 35%, большого — 50%, а вспышек М-класса — 55%. Вероятность мощных вспышек Х-класса оценивается на уровне 10%, при этом количество солнечных пятен составляет около 59.

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Прогноз магнитных бурь с 9 по 11 июня. Скриншот: solarmeteo.ukalendar.com

Влияние магнитных бурь на здоровье и возможные симптомы

Магнитные бури могут влиять на самочувствие метеозависимых людей, а также лиц с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями и пожилых людей. Чаще всего в такие периоды фиксируют головную боль, усталость, раздражительность, нарушение сна и колебания артериального давления.

Медицинские наблюдения свидетельствуют, что в дни повышенной геомагнитной активности у части людей может возрастать риск обострения сердечных симптомов. Именно поэтому врачи советуют в такие периоды избегать перегрузок, следить за режимом сна и контролировать давление, особенно людям из групп риска.

Новини.LIVE писали, что в Украине 9 июня ожидается неустойчивая погода с дождями и грозами, которые охватят большинство регионов. Самые интенсивные осадки прогнозируются в ночные часы и днем в центральных, северных и южных областях, тогда как запад страны останется преимущественно без осадков. Температура воздуха будет колебаться от +20 до +29°C в зависимости от региона, с самой теплой погодой на западе и востоке.

Новини.LIVE информировали, что в июне 2026 года сильных и длительных магнитных бурь не прогнозируют, однако в первой половине месяца ожидаются периоды повышенной геомагнитной активности. Наибольшая нагрузка на магнитное поле Земли возможна 11-12 июня, когда вероятны бури до уровня G2. В остальные дни будет преобладать спокойная или умеренно возмущенная космическая погода с короткими пиками активности.