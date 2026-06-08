Прогноз погоды в Украине: 9 июня будут сильные ливни и гроза

Ливень. Фото: УНИАН

Во вторник, 9 июня, в Украине будет влажная погода с периодическими кратковременными дождями и грозами, которые обойдут лишь западные регионы. По прогнозам синоптиков, на западе и востоке страны воздух прогреется до комфортных +29°C, тогда как в столице ночью ожидается значительный ливень, который может осложнить движение транспорта и работу коммунальных служб.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на прогнозы Укргидрометцентра и синоптика Наталки Диденко.

Погода в Украине 9 июня

По данным Украинского гидрометцентра, на всей территории страны ожидается переменная облачность с прояснениями. В ночные часы кратковременные дожди пройдут в большинстве северных, центральных и южных областей. Днем грозы накроют практически всю Украину, за исключением западного региона. Ветер будет преобладать северо-западного направления со скоростью 5-10 м/с.

По информации Наталки Диденко, теплее всего будет в западных и восточных областях, где будет +25°...+29°C. На остальной территории Украины ожидается легкая прохлада в пределах +20°...+24°C. Укргидрометцентр добавляет, что ночью температура опустится до +13°...+18°C, а на западе — до +10°...+15°C. На юге и юго-востоке страны дневные показатели местами будут достигать +28°C.

Температурная карта Украины 9 июня. Фото: Метеопост

В то же время Наталка Диденко предупредила, что в конце недели в большинстве областей ожидается ощутимое снижение температуры.

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Прогноз погоды в Киеве на 9 июня

Особенно сложные погодные условия будут во вторник в Киеве. Синоптики прогнозируют, что ночью 9 июня в Киеве пройдет значительный дождь. Из-за этого объявлен І уровень опасности (желтый).

Специалисты предупреждают, что такие сложные погодные условия могут привести к серьезным осложнениям в работе предприятий, а также существенно осложнить движение городского и транзитного транспорта. В течение дня в Киеве также временами будет идти дождь, но температура воздуха составит комфортные +22°...+23°C.

Как сообщали Новини.LIVE, специалисты предупредили о мощной магнитной буре, которая накроет Землю в понедельник, 8 июня. На Солнце зафиксировали несколько мощных вспышек, которые повлияют на самочувствие метеозависимых людей. По предварительным прогнозам первая половина июня будет иметь несколько дней с сильной магнитной бурей.