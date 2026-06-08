Прогноз погоди в Україні: 9 червня будуть сильні зливи та гроза

Злива. Фото: УНІАН

У вівторок, 9 червня, в Україні буде волога погода з періодичними короткочасними дощами та грозами, які оминуть лише західні регіони. За прогнозами синоптиків, на заході та сході країни повітря прогріється до комфортних +29°C, тоді як у столиці вночі очікується значна злива, яка може ускладнити рух транспорту та роботу комунальних служб.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на прогнози Укргідрометцентру та синоптика Наталки Діденко.

Погода в Україні 9 червня

За даними Українського гідрометцентру, на всій території країни очікується мінлива хмарність із проясненнями. У нічні години короткочасні дощі пройдуть у більшості північних, центральних та південних областей. Удень грози накриють практично всю Україну, за винятком західного регіону. Вітер переважатиме північно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 м/с.

За інформацією Наталки Діденко, найтепліше буде у західних та східних областях, де буде +25°...+29°C. На решті території України очікується легка прохолода в межах +20°...+24°C. Укргідрометцентр додає, що вночі температура опуститься до +13°...+18°C, а на заході — до +10°...+15°C. На півдні та південному сході країни денні показники подекуди сягатимуть +28°C.

Температурна карта України 9 червня. Фото: Метеопост

Водночас Наталка Діденко попередила, що наприкінці тижня у більшості областей очікується відчутне зниження температури.

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Прогноз погоди в Києві на 9 червня

Особливо складні погодні умови будуть у вівторок в Києві. Синоптики прогнозують, що вночі 9 червня у Києві пройде значний дощ. Через це оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

Фахівці попереджають, що такі складні погодні умови можуть призвести до серйозних ускладнень у роботі підприємств, а також суттєво ускладнити рух міського та транзитного транспорту. Протягом дня у Києві також часом дощитиме, але температура повітря становитиме комфортні +22°...+23°C.

Як повідомляли Новини.LIVE, фахівці попередили про потужну магнітну бурю, яка накриє Землю у понеділок, 8 червня. На Сонці зафіксували кілька потужних спалахів, які вплинуть на самопочуття метеозалежних людей. За попередніми прогнозами перша половина червня матиме кілька днів з сильною магнітною бурею.