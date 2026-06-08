Попередження для метеозалежних: сильна магнітна буря очікується 8 червня

Вплив магнітних бур на здоров'я. Фото: колаж Новини.LIVE

У понеділок, 8 червня, на Землі прогнозується сильна магнітна буря рівня G3. Геомагнітна активність може вплинути як на роботу технічних систем, так і на самопочуття людей. Метеозалежним і людям із хронічними захворюваннями радять бути особливо уважними до здоров’я.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на дані Meteoprog.

Прогноз магнітних бур на 8 червня

Сьогодні, 8 червня, очікується підвищена геомагнітна активність, яка може сягати рівня сильного шторму G3. За даними спостережень за сонячною активністю, протягом останньої доби фіксувалися як слабкі спалахи класу С, так і один середній спалах класу М1,8.

Фахівці зазначають, що геомагнітне поле Землі цього дня може коливатися від спокійного стану до сильного штормового рівня. Сонячна активність при цьому залишатиметься помірною, однак зберігається ймовірність потужніших спалахів.

Основні показники сонячної активності на 8 червня:

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ймовірність малого геомагнітного шторму — 35%;

ймовірність сильного геомагнітного шторму — 50%;

ймовірність спалаху класу М — 55%;

ймовірність спалаху класу Х — 10%;

кількість сонячних плям — 59.

Такі умови можуть спричиняти короткочасні збої радіозв’язку, впливати на роботу енергосистем, а також створювати незначні порушення у навігаційних системах. Крім того, подібні явища іноді відображаються на міграційній поведінці птахів і тварин.

Прогноз магнітних бур з 8 до 10 червня. Cкриншот: solarmeteo.ukalendar.com

Вплив магнітних бур на самопочуття та можливі симптоми

Під час геомагнітних бур у частини людей може погіршуватися самопочуття, особливо у метеозалежних, літніх людей та пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями.

Найпоширеніші симптоми можуть включати:

головний біль або відчуття тиску в голові;

запаморочення та слабкість;

підвищену втому та сонливість;

коливання артеріального тиску;

порушення сну;

дратівливість або зниження концентрації.

Медичні спостереження свідчать, що в періоди підвищеної сонячної активності варто уважніше ставитися до режиму відпочинку, уникати надмірних навантажень і підтримувати водний баланс організму.

Новини.LIVE інформували, що у першій половині червня 2026 року сильних і тривалих магнітних бур не очікується, однак періоди підвищеної активності все ж прогнозуються. Найбільше навантаження на магнітосферу Землі можливе 11–12 червня, коли ймовірна магнітна буря рівня G2. У ці дні у метеозалежних людей може погіршуватися самопочуття.

Новини.LIVE також писали, що Український гідрометцентр попередив про дощову та нестабільну погоду в понеділок, 8 червня. У більшості регіонів очікуються опади, місцями значні зливи, а також грози на Лівобережжі. У деяких районах можливі град і пориви вітру до 15–20 м/с.