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Главная Новости дня Предупреждение для метеозависимых: сильная магнитная буря ожидается 8 июня

Предупреждение для метеозависимых: сильная магнитная буря ожидается 8 июня

Ua ru
Дата публикации 8 июня 2026 13:51
Предупреждение для метеозависимых: сильная магнитная буря ожидается 8 июня
Влияние магнитных бурь на здоровье. Фото: коллаж Новини.LIVE

В понедельник, 8 июня, на Земле прогнозируется сильная магнитная буря уровня G3. Геомагнитная активность может повлиять как на работу технических систем, так и на самочувствие людей. Метеозависимым и людям с хроническими заболеваниями советуют быть особенно внимательными к здоровью.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на данные Meteoprog.

Прогноз магнитных бурь на 8 июня

Сегодня, 8 июня, ожидается повышенная геомагнитная активность, которая может достигать уровня сильного шторма G3. По данным наблюдений за солнечной активностью, в течение последних суток фиксировались как слабые вспышки класса С, так и одна средняя вспышка класса М1,8.

Специалисты отмечают, что геомагнитное поле Земли в этот день может колебаться от спокойного состояния до сильного штормового уровня. Солнечная активность при этом будет оставаться умеренной, однако сохраняется вероятность мощных вспышек.

Основные показатели солнечной активности на 8 июня:

Читайте также:
  • вероятность малого геомагнитного шторма — 35%;
  • вероятность сильного геомагнитного шторма — 50%;
  • вероятность вспышки класса М — 55%;
  • вероятность вспышки класса Х — 10%;
  • количество солнечных пятен — 59.

Такие условия могут вызывать кратковременные сбои радиосвязи, влиять на работу энергосистем, а также создавать незначительные нарушения в навигационных системах. Кроме того, подобные явления иногда отражаются на миграционном поведении птиц и животных.

Магнітні бурі на 8 червня
Прогноз магнитных бурь с 8 по 10 июня. Скриншот: solarmeteo.ukalendar.com

Влияние магнитных бурь на самочувствие и возможные симптомы

Во время геомагнитных бурь у части людей может ухудшаться самочувствие, особенно у метеозависимых, пожилых людей и пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Самые распространенные симптомы могут включать:

  • головная боль или ощущение давления в голове;
  • головокружение и слабость;
  • повышенную усталость и сонливость;
  • колебания артериального давления;
  • нарушение сна;
  • раздражительность или снижение концентрации.

Медицинские наблюдения свидетельствуют, что в периоды повышенной солнечной активности стоит внимательнее относиться к режиму отдыха, избегать чрезмерных нагрузок и поддерживать водный баланс организма.

Новини.LIVE информировали, что в первой половине июня 2026 года сильных и длительных магнитных бурь не ожидается, однако периоды повышенной активности все же прогнозируются. Наибольшая нагрузка на магнитосферу Земли возможна 11-12 июня, когда вероятна магнитная буря уровня G2. В эти дни у метеозависимых людей может ухудшаться самочувствие.

Новини.LIVE также писали, что Украинский гидрометцентр предупредил о дождливой и нестабильной погоде в понедельник, 8 июня. В большинстве регионов ожидаются осадки, местами значительные ливни, а также грозы на Левобережье. В некоторых районах возможны град и порывы ветра до 15-20 м/с.

магнитные бури прогноз погоды метеозависимость
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
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