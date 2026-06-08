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Главная Новости дня Гидрометцентр предупредил о ливнях и грозах в Украине сегодня

Гидрометцентр предупредил о ливнях и грозах в Украине сегодня

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Дата публикации 8 июня 2026 06:17
Гидрометцентр предупредил о ливнях и грозах в Украине сегодня
Девушки под дождем. Фото: УНИАН

Прогноз погоды в Украине на понедельник, 8 июня, сообщили синоптики. В этот день будет облачно с прояснениями. Ожидаются умеренные, а в северных и центральных областях местами значительные дожди. Кроме того, днем на Левобережье будут грозы, в отдельных районах град и ветер со скоростью 15-20 м/с.

Об этом в воскресенье, 7 июня, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре, передает Новини.LIVE.

Погода в Украине 8 июня

Погода в Україні 8 червня 2026 року
Карта "Погода в Украине 8 июня 2026 года" от Укргидрометцентра

Сегодня видео будет дуть северо-западный, а на Левобережье юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

Температура ночью составила +13...+18 °С, на западе страны +10...+15 °С. Днем ожидается +20...+25 °С, на Левобережье +23...+28 °С.

Температура в Україні вдень 8 червня 2026 року
Карта температур в Украине от Meteopost.com по состоянию на 15:00 8 июня 2026 года

В Киеве и области тоже будет облачно с прояснениями. Ожидается умеренный, а днем местами значительный дождь.

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Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5-10 м/с. Температура по области ночью держалась на уровне +13...+18 °С, днем прогнозируют +20...+25 °С.

Тем временем в Киеве ночью +16...+18 °С, днем +20...+22 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозам синоптика Наталки Диденко, понедельник в Украине снова будет дождливым. Осадки местами будут сопровождаться грозами, а во время гроз возможны шквалы и интенсивные кратковременные ливни.

Температура воздуха днем составит +22...+26 °C, на востоке и юге страны - +24...+29 °C.

В Киеве 8 июня также ожидается дождь, местами возможна гроза. Днем в столице воздух прогреется до +22...+23 °C.

По прогнозу Диденко, вся неделя в Украине будет теплой, местами даже жаркой и влажной. Погода будет оставаться неустойчивой с колебаниями атмосферного давления и периодическими осадками.

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Скриншот сообщения Диденко/Facebook

Новини.LIVE информировали, что на 7 июня синоптики прогнозировали в Украине теплую летнюю погоду с локальными грозовыми дождями. В части областей пройдут осадки, тогда как на большинстве территории будет сухо и жарко, местами до +32 °C. Самые высокие температуры прогнозируются на востоке, юге и в центре страны.

Новини.LIVE также писали, что в первой половине июня 2026 года сильных и продолжительных магнитных бурь не прогнозируется. В то же время ожидаются периоды повышенной геомагнитной активности, в частности 11-12 июня. В эти дни возможны умеренные и небольшие магнитные бури, которые могут влиять на самочувствие метеозависимых людей.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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