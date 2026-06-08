Гідрометцентр попередив про зливи та грози в Україні сьогодні

Дівчата під дощем. Фото: УНІАН

Прогноз погоди в Україні на понеділок, 8 червня, повідомили синоптики. В цей день буде хмарно з проясненнями. Очікуються помірні, а у північних та центральних областях місцями значні дощі. Окрім того, вдень на Лівобережжі будуть грози, в окремих районах град і вітер зі швидкістю 15-20 м/с.

Про це в неділю, 7 червня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі, передає Новини.LIVE.

Погода в Україні 8 червня

Карта "Погода в Україні 8 червня 2026 року" від Укргідрометцентру

Сьогодні відео дутиме північно-західний, а на Лівобережжі південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура вночі становила +13...+18 °С, на заході країни +10...+15 °С. Вдень очікується +20...+25 °С, на Лівобережжі +23...+28 °С.

Карта температур в Україні від Meteopost.com станом на 15:00 8 червня 2026 року

У Києві та області теж буде хмарно з проясненнями. Очікується помірний, а вдень місцями значний дощ.

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Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура по області вночі трималася на рівні +13...+18 °С, вдень прогнозують +20...+25 °С.

Тим часом у Києві вночі +16...+18 °С, вдень +20...+22 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозами синоптика Наталки Діденко, понеділок в Україні знову буде дощовим. Опади місцями супроводжуватимуться грозами, а під час гроз можливі шквали та інтенсивні короткочасні зливи.

Температура повітря вдень становитиме +22…+26 °C, на сході та півдні країни — +24…+29 °C.

У Києві 8 червня також очікується дощ, місцями можлива гроза. Вдень у столиці повітря прогріється до +22…+23 °C.

За прогнозом Діденко, весь тиждень в Україні буде теплим, подекуди навіть спекотним і вологим. Погода залишатиметься нестійкою з коливаннями атмосферного тиску та періодичними опадами.

Скриншот повідомлення Діденко/Facebook

Новини.LIVE інформували, що на 7 червня синоптики прогнозували в Україні теплу літню погоду з локальними грозовими дощами. У частині областей пройдуть опади, тоді як на більшості території буде сухо та спекотно, місцями до +32 °C. Найвищі температури прогнозуються на сході, півдні та в центрі країни.

Новини.LIVE також писали, що у першій половині червня 2026 року сильних і тривалих магнітних бур не прогнозується. Водночас очікуються періоди підвищеної геомагнітної активності, зокрема 11–12 червня. У ці дні можливі помірні та невеликі магнітні бурі, які можуть впливати на самопочуття метеозалежних людей.