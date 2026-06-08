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Головна Новини дня Сильна спека та багато дощів: синоптик Діденко дала прогноз на завтра

Сильна спека та багато дощів: синоптик Діденко дала прогноз на завтра

Ua ru
Дата публікації: 8 червня 2026 13:52
Прогноз погоди в Україні на завтра 9 червня від синоптика Наталки Діденко
Хлопець під дощем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 9 червня, очікується місцями з дощами. Водночас подекуди температура повітря підвищиться до +29 °C. Найближчим часом ще переважатиме волога погода.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко, передає Новини.LIVE.

Прогноз погоди в Україні на 9 червня

Дощів в Україні буде багато, але в західних областях ймовірність опадів значно менша. Температура повітря висока на заході та на сході — +25...+29 °C. На решті території очікується +20...+24 °C.

Прогноз погоди в Україні на 9 червня
Погода в Україні 9 червня. Фото: Meteopost

У Києві часом прогнозується дощ внаслідок атмосферного фронту. Вдень буде близько +22...+23 °C.

"Найближчим часом в Україні переважатиме волога погода, з періодичними дощами, повітря буде дуже теплим, до спеки — на півдні та сході, часом задушливим через високу вологість", — зазначила Діденко.

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Крім того, наприкінці тижня в більшості областей очікується зниження температури повітря.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр та синоптика Діденко, 8 червня в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Місцями синоптики прогнозують значні дощі.

А 5 червня у Польщі вирувало торнадо. Масштаби загрози виявилися значно більшими, ніж прогнозували. У мережі показали відео.

погода Наталка Діденко погода в Україні
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
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