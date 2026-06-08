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Главная Новости дня Сильная жара и много дождей: синоптик Диденко дала прогноз на завтра

Сильная жара и много дождей: синоптик Диденко дала прогноз на завтра

Ua ru
Дата публикации 8 июня 2026 13:52
Прогноз погоды в Украине на завтра 9 июня от синоптика Натальи Диденко
Парень под дождем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 9 июня, ожидается местами с дождями. В то же время местами температура воздуха повысится до +29 °C. В ближайшее время еще будет преобладать влажная погода.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает Новини.LIVE.

Прогноз погоды в Украине на 9 июня

Дождей в Украине будет много, но в западных областях вероятность осадков значительно меньше. Температура воздуха высокая на западе и на востоке — +25...+29 °C. На остальной территории ожидается +20...+24 °C.

Прогноз погоди в Україні на 9 червня
Погода в Украине 9 июня. Фото: Meteopost

В Киеве временами прогнозируется дождь вследствие атмосферного фронта. Днем будет около +22...+23 °C.

"В ближайшее время в Украине будет преобладать влажная погода, с периодическими дождями, воздух будет очень теплым, до жары - на юге и востоке, порой душным из-за высокой влажности", — отметила Диденко.

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Кроме того, в конце недели в большинстве областей ожидается снижение температуры воздуха.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр и синоптика Диденко, 8 июня в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Местами синоптики прогнозируют значительные дожди.

А 5 июня в Польше бушевало торнадо. Масштабы угрозы оказались значительно большими, чем прогнозировали. В сети показали видео.

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Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
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