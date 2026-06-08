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Головна Новини дня Частину країни накриють зливи і грози: прогноз Укргідрометцентру

Частину країни накриють зливи і грози: прогноз Укргідрометцентру

Ua ru
Дата публікації: 8 червня 2026 18:51
Прогноз погоди в Україні на завтра 9 червня від Укргідрометцентру
Люди під дощем. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Україні завтра, 9 червня, очікується хмарною з проясненнями. Місцями синоптики прогнозують дощі та грози. Водночас температура повітря буде високою.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

Прогноз погоди в Україні на 9 червня

Вночі у більшості північних, центральних та південних областях, вдень в Україні, крім заходу, очікуються короткочасні дощі, а місцями грози.

Прогноз погоди в Україні на 9 червня
Погода в Україні 9 червня. Фото: Укргідрометцентр

Вітер переважно північно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.

Температура повітря вночі +13...+18 °C, у західних областях +10...+15 °C, вдень +20...+25 °C. На півдні та південному сході найспекотніше — до +28 °C.

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Як писали Новини.LIVE з посиланням на синоптика Наталку Діденко, погода в Україні 9 червня буде з дощами у декількох областях. Місцями температура повітря підвищиться до +29 °C.

А в першій половині червня на Землі не очікується сильних та тривалих магнітних бур. Однак можливі періоди підвищеної геомагнітної активності. 

погода Укргідрометцентр прогноз погоди
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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