Прогноз погоды в Украине на завтра 9 июня от Укргидрометцентра

Люди под дождем. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Украине завтра, 9 июня, ожидается облачной с прояснениями. Местами синоптики прогнозируют дожди и грозы. В то же время температура воздуха будет высокой.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

Прогноз погоды в Украине на 9 июня

Ночью в большинстве северных, центральных и южных областях, днем в Украине, кроме запада, ожидаются кратковременные дожди, а местами грозы.

Погода в Украине 9 июня. Фото: Укргидрометцентр

Ветер преимущественно северо-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +13...+18 °C, в западных областях +10...+15 °C, днем +20...+25 °C. На юге и юго-востоке жарче всего - до +28°C.

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Как писали Новини.LIVE со ссылкой на синоптика Наталью Диденко, погода в Украине 9 июня будет с дождями в нескольких областях. Местами температура воздуха повысится до +29 °C.

А в первой половине июня на Земле не ожидается сильных и длительных магнитных бурь. Однако возможны периоды повышенной геомагнитной активности.