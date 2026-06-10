Украину накроют грозы: подробный прогноз погоды на 10 июня

Люди идут под зонтиком. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

10 июня Украину ждут дождевая погода и высокая температура воздуха, но масштабные атмосферные фронты наконец начнут отступать. Синоптики обещают ночной перерыв от ливней по всей стране, хотя днем все равно ожидаются локальные кратковременные грозы, шквалы и местами даже град.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр и прогноз синоптика Натальи Диденко.

Дожди и жара

В большинстве южных, восточных и западных областей зонтики все еще понадобятся из-за внезапных гроз и ливней. Однако погода становится значительно теплее, и солнце будет чаще пробиваться сквозь облака.

Столбики термометров покажут приятные 23–28 градусов тепла, а в Закарпатье жара вообще достигнет +31.

Штормовое предупреждение

Север и центр страны в целом проведут день преимущественно без осадков, но водителям утром стоит быть осторожными из-за сильных туманов повсюду, кроме запада.

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Однако в западных регионах (кроме Хмельницкой), южных, восточных, Кировоградской и Днепропетровской областях днем грозы, в отдельных районах град и шквал 15–20 м/с. Уровень опасности — желтый.

Карта осадков на 10 июня. Фото: Украинский гидрометцентр

Прогноз Натальи Диденко

"Завтра в Украине дожди еще погуляют, но локально, местами с грозами, с теплым воздухом до +24+29 градусов и, наконец, будут хорошо взаимодействовать с солнцем, уступая ему место в небе", — сообщила синоптик Наталья Диденко.

В Киеве тоже воздух прогреется и в городе будет царить настоящая летняя атмосфера.

"В Киеве завтра, 10 июня, влажность еще будет ощущаться, но и солнце наконец-то порадует больше. Температура воздуха в столице повысится, где-то до +26 градусов, в ближайшие дни будет душно и жарко", — отметила Наталья Диденко.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что синоптики предупредили о грозах и граде по всей стране. Несмотря на осадки, день 10 июня будет жарким благодаря прояснениям, температура поднимется до 28 градусов тепла,

Также мы писали, что летом в Украине не ожидается волна аномальной жары, которая накроет страны Западной Европы. Вместо горячего воздуха с юга на Украину будет поступать более прохладная воздушная масса из Скандинавии.