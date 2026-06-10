Украину накроют грозы: подробный прогноз погоды на 10 июня
10 июня Украину ждут дождевая погода и высокая температура воздуха, но масштабные атмосферные фронты наконец начнут отступать. Синоптики обещают ночной перерыв от ливней по всей стране, хотя днем все равно ожидаются локальные кратковременные грозы, шквалы и местами даже град.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр и прогноз синоптика Натальи Диденко.
Дожди и жара
В большинстве южных, восточных и западных областей зонтики все еще понадобятся из-за внезапных гроз и ливней. Однако погода становится значительно теплее, и солнце будет чаще пробиваться сквозь облака.
Столбики термометров покажут приятные 23–28 градусов тепла, а в Закарпатье жара вообще достигнет +31.
Штормовое предупреждение
Север и центр страны в целом проведут день преимущественно без осадков, но водителям утром стоит быть осторожными из-за сильных туманов повсюду, кроме запада.
Однако в западных регионах (кроме Хмельницкой), южных, восточных, Кировоградской и Днепропетровской областях днем грозы, в отдельных районах град и шквал 15–20 м/с. Уровень опасности — желтый.
Прогноз Натальи Диденко
"Завтра в Украине дожди еще погуляют, но локально, местами с грозами, с теплым воздухом до +24+29 градусов и, наконец, будут хорошо взаимодействовать с солнцем, уступая ему место в небе", — сообщила синоптик Наталья Диденко.
В Киеве тоже воздух прогреется и в городе будет царить настоящая летняя атмосфера.
"В Киеве завтра, 10 июня, влажность еще будет ощущаться, но и солнце наконец-то порадует больше. Температура воздуха в столице повысится, где-то до +26 градусов, в ближайшие дни будет душно и жарко", — отметила Наталья Диденко.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что синоптики предупредили о грозах и граде по всей стране. Несмотря на осадки, день 10 июня будет жарким благодаря прояснениям, температура поднимется до 28 градусов тепла,
Также мы писали, что летом в Украине не ожидается волна аномальной жары, которая накроет страны Западной Европы. Вместо горячего воздуха с юга на Украину будет поступать более прохладная воздушная масса из Скандинавии.