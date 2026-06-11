Сонце зробило сім викидів: прогноз магнітних бур на сьогодні

Вплив Сонця на самопочуття. Фото: колаж Новини.LIVE

Четвер, 11 червня, мине без магнітних бур. Низька активність Сонця протягом останньої доби вбереже метеозалежних людей від різкого погіршення самопочуття.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog.

Магнітні бурі в Україні 11 червня

У четвер, 11 червня, на Землі не передбачається жодних магнітних бур. Попередні 24 години на Сонці зафіксували загалом сім спалахів С-класу. Такі спалахи вважаються слабкими і не мають спроможності суттєво чи помітно впливати на процеси у земній магнітосфері або провокувати серйозні збої в роботі техніки та самопочутті людства.

Прогноз магнітних бур з 11 до 14 червня. Фото: скриншот

Упродовж усього дня геомагнітне поле нашої планети перебуватиме у межах від цілком спокійного до помірно нестабільного рівня. Вчені залишають лише невелику ймовірність того, що на поверхні зірки можуть виникнути надпотужні вибухові процеси найвищого Х-класу, які зазвичай і стають причиною сильних магнітних штормів.

Які симптоми вказують на метеочутливість

Те, як зрозуміти, що на вас впливає зміна погоди та магнітні бурі, можна за кількома характерними ознаками, які зазвичай синхронізуються зі змінами космічної погоди.

Читайте також:

Якщо під час реальних магнітних бур ви регулярно без видимих медичних причин відчуваєте раптовий сильний головний біль або мігрень, страждаєте від різких стрибків артеріального тиску чи прискореного серцебиття, це може вказувати на високу чутливість організму. Також до симптомів відносять безпричинну втому, апатію, порушення сну, загострення хронічних хвороб суглобів та різкі зміни настрою.

Як повідомляли Новини.LIVE, за даними синоптиків, 11 червня в Україні переважатиме мінлива хмарність із денною температурою до +28°C. Подекуди можливі сильні зливи з грозами.

Також фахівці склали детальний прогноз магнітних бур на першу половину червня. Через високу активність Сонця очікується кілька днів з потужними магнітними бурями.