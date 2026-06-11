Солнце произвело семь выбросов: прогноз магнитных бурь на сегодня

Влияние Солнца на самочувствие. Фото: коллаж Новини.LIVE

Четверг, 11 июня, пройдет без магнитных бурь. Низкая активность Солнца в течение последних суток убережет метеозависимых людей от резкого ухудшения самочувствия.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog.

Магнитные бури в Украине 11 июня

В четверг, 11 июня, на Земле не предвидится никаких магнитных бурь. За предыдущие 24 часа на Солнце зафиксировали в общей сложности семь вспышек С-класса. Такие вспышки считаются слабыми и не способны существенно или заметно влиять на процессы в земной магнитосфере или провоцировать серьезные сбои в работе техники и самочувствии людей.

Прогноз магнитных бурь с 11 по 14 июня. Фото: скриншот

В течение всего дня геомагнитное поле нашей планеты будет находиться в пределах от совершенно спокойного до умеренно нестабильного уровня. Ученые допускают лишь небольшую вероятность того, что на поверхности звезды могут возникнуть сверхмощные взрывные процессы высшего Х-класса, которые обычно и становятся причиной сильных магнитных бурь.

Какие симптомы указывают на метеочувствительность

Понять, что на вас влияют перемены погоды и магнитные бури, можно по нескольким характерным признакам, которые обычно синхронизируются с изменениями космической погоды.

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Если во время реальных магнитных бурь вы регулярно без видимых медицинских причин испытываете внезапную сильную головную боль или мигрень, страдаете от резких скачков артериального давления или учащенного сердцебиения, это может указывать на высокую чувствительность организма. Также к симптомам относят беспричинную усталость, апатию, нарушения сна, обострение хронических заболеваний суставов и резкие перепады настроения.

Как сообщали Новини.LIVE, по данным синоптиков, 11 июня в Украине будет преобладать переменная облачность с дневной температурой до +28°C. Местами возможны сильные ливни с грозами.

Также специалисты составили подробный прогноз магнитных бурь на первую половину июня. Из-за высокой активности Солнца ожидается несколько дней с мощными магнитными бурями.