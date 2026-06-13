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Главная Новости дня Гидрометцентр предупредил о дождях и грозах в Украине сегодня

Гидрометцентр предупредил о дождях и грозах в Украине сегодня

Ua ru
Дата публикации 13 июня 2026 05:20
Гидрометцентр предупредил о дождях и грозах в Украине сегодня
Люди под дождем. Фото: УНИАН

Синоптики сообщили прогноз погоды в Украине на субботу, 13 июня. В этот день ожидается переменная облачность. Ночью в большинстве северных, центральных, южных областях, а днем и на Левобережье, в Крыму и на западе Украины - кратковременные дожди. На остальной территории без осадков. Однако днем на Левобережье и в принципе будут грозы, а в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Об этом в воскресенье, 12 июня, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре, передает Новини.LIVE.

Прогноз погоды в Украине на 13-15 июня

Погода в Украине 13 июня

Погода в Україні 13 червня 2026 року
Карта «Погода в Украине 13 июня 2026 года» от Укргидрометцентра

Сегодня будет дуть западный ветер со скоростью 5-10 м/с.

Температура ночью составила +9...+15 °С (в западных областях +6...+11 °С), днем будет +19...+24 °С. В то же время на юго-востоке и в соседних странах ночью было +14...+19 °С, днем прогнозируется +24...+29 °С.

Температура в Україні вдень13 червня 2026 року
Карта температур в Украине от Meteopost.com по состоянию на 15:00 13 июня 2026 года

В Киеве и области тоже будет переменная облачность. Ночью прошел дождь, днем будет без осадков.

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Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5-10 м/с. Температура по области ночью составляла +10...+15 °С, днем прогнозируют +19...+24 °С.

Между тем в Киеве ночью +12...+14 °С, днем +21...+23 °С.

Как сообщало Новини.LIVE, синоптик Наталья Диденко также прогнозировала, что сегодня в Украине пройдут дожди, но при этом будет тепло.

Также мы писали со ссылкой на Meteoprog, что 12 июня на Земле не ожидалось значительных магнитных бурь. Днем ранее фиксировалась низкая активность Солнца.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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