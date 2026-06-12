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Главная Новости дня Шесть раз Солнце проявляло активность: готовьтесь к магнитным бурям

Шесть раз Солнце проявляло активность: готовьтесь к магнитным бурям

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Дата публикации 12 июня 2026 10:30
Шесть раз Солнце проявляло активность: готовьтесь к магнитным бурям
Влияние Солнца на самочувствие. Фото: коллаж Новини.LIVE

Магнитосфера нашей планеты в пятницу, 12 июня, будет находиться в возбужденном состоянии, но без перехода в сильные магнитные бури. Низкая активность Солнца за предыдущие 24 часа, сопровождавшаяся лишь слабыми вспышками классов B и C, обеспечит преимущественно спокойное или умеренно изменчивое геомагнитное поле. Однако на выходных 13 и 14 июня ситуация может резко измениться.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные синоптиков Meteoprog.

Прогноз магнитных бурь на 12 июня

Состояние геомагнитного поля Земли в пятницу, 12 июня, будет колебаться от вполне спокойного до нестабильного из-за фиксации возмущений в земной магнитосфере. Несмотря на эти колебания, астросиноптики успокаивают, что серьезных магнитных бурь на планете ожидать не стоит.

За прошедшие сутки на нашем светиле наблюдатели заметили лишь шесть солнечных вспышек средней и малой интенсивности, а именно две вспышки класса В и четыре вспышки класса С, которые из-за своей слабости не оказывают ощутимого и вредного влияния на земные процессы и здоровье людей.

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Прогноз магнитных бурь с 12 по 15 июня. Фото: скриншот

В то же время ученые не исключают, что в субботу, 13 июня, произойдет несколько резких изменений геомагнитного поля. Сохраняется умеренная вероятность того, что на Солнце возникнут вспышки более сильного М-класса. Кроме того, существует совсем незначительная, но вполне реальная вероятность появления максимально мощных рентгеновских вспышек Х-класса, которые обычно вызывают более серьезные геомагнитные последствия.

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Солнечная активность на 12 июня:

  • Вероятность небольшого геомагнитного шторма – 10%
  • Вероятность сильного геомагнитного шторма – 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса – 40%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 10%
  • Количество солнечных пятен – 31

Как ранее писали Новини.LIVE, первая половина июня будет богата магнитными бурями. Специалисты прогнозируют несколько суток с серьезными возмущениями магнитного поля Земли.

Также синоптики предупредили о резком ухудшении погодных условий в пятницу, 12 июня. В большинстве регионов температура воздуха упадет до +9 °C, ожидаются ливни с грозами и шквалы ветра до 20 м/с.

космос Солнце магнитные бури прогноз погоды
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
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