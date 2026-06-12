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Головна Новини дня Шість разів Сонце було активним: готуйтесь до магнітних бур

Шість разів Сонце було активним: готуйтесь до магнітних бур

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Дата публікації: 12 червня 2026 10:30
Шість разів Сонце було активним: готуйтесь до магнітних бур
Вплив Сонця на самопочуття. Фото: колаж Новини.LIVE

Магнітосфера нашої планети у п'ятницю, 12 червня, перебуватиме у збудженому стані, але без переростання у значні магнітні бурі. Низька активність Сонця за попередні 24 години, що супроводжувалася лише слабкими спалахами класів B і C, забезпечить переважно спокійне або помірно мінливе геомагнітне поле. Проте на вихідні 13 та 14 червня ситуація може різко змінитися. 

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані синоптиків Meteoprog.

Прогноз магнітних бур на 12 червня

Стан геомагнітного поля Землі у п'ятницю, 12 червня, коливатиметься від цілком спокійного до нестабільного через фіксацію збурень у земній магнітосфері. Попри ці коливання, астросиноптики заспокоюють, що серйозних магнітних бур планеті очікувати не варто.

За минулу добу на нашому світилі спостерігачі помітили лише шість сонячних вибухів середньої та малої інтенсивності, а саме два спалахи класу В і чотири спалахи класу С, які через свою слабкість не мають відчутного та шкідливого впливу на земні процеси і здоров'я людей.

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Прогноз магнітних бур зд 12 до 15 червня. Фото: скриншот

Водночас науковці не виключають, що у суботу, 13 червня, буде кілька різких змін геомагнітного поля. Зберігається помірна ймовірність того, що на Сонці виникнуть спалахи сильнішого М-класу. Крім того, існує зовсім незначна, але цілком реальна ймовірність появи максимально потужних рентгенівських спалахів Х-класу, які зазвичай викликають серйозніші геомагнітні наслідки.

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Сонячна активність на 12 червня:

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму – 10%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму – 1%
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу – 40%
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 10%
  • Кількість сонячних плям – 31

Як писали раніше Новини.LIVE, перша половина червня буде багата на магнітні бурі. Фахівці прогнозують кілька діб з серйозними збуреннями магнітного поля Землі.

Також синоптики попередили про різке погіршення погодних умов в п'ятницю, 12 червня.  В більшості регіонів температура повітря впаде до +9 °C, очікуються зливи з грозами та шквали вітру до 20 м/с. 

космос Сонце магнітні бурі прогноз погоди
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
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