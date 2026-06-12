Холод і зливи накриють більшість областей: оголошено небезпеку
Погода в Україні 12 червня буде небезпечною через різке погіршення атмосферних умов, сильні грози, град та потужні шквали вітру до 20 метрів за секунду. В деяких регіонах температура повітря вночі впаде до холодних +9 °C, тоді як в інших місцях вдень утримається літня спека.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посилання на Український гідрометеорологічний центр та синоптика Наталку Діденко.
Перший рівень небезпеки
Через негоду в країні на 12 червня оголошено перший рівень небезпеки, оскільки зливи можуть ускладнити рух транспорту та роботу комунальних служб.
У західних областях країни сильні дощі розпочнуться ще вночі, а вдень опади трохи вщухнуть, проте буде доволі прохолодно — від +15 °C до +20 °C.
"У Житомирській, Київській, Вінницькій та Одеській областях значні дощі, грози", — повідомили в Укргідрометцентрі.
На решті території вдень повітря прогріється до +24...+29 °C, але мешканцям більшості центральних та південних областей все одно варто ховати автомобілі через ризик граду.
Прогноз від Наталки Діденко
За прогнозами синоптика Наталки Діденко, у п'ятницю в Україні очікуються дощі.
"Дощі через проходження атмосферного фронту очікуються повсюди, по мірі його просування. Часом дощі можуть перейти у сильну зливу.
Висока ймовірність гроз. А надалі, в суботу та неділю посвіжішає повітря - у більшості областей України - ще на кілька градусів.
Так що поки на сильну спеку не розраховуємо", — повідомила Наталка Діденко.
Попередження для мешканців столиці
У Києві та прилеглих районах 12 червня погода також буде хмарною з проясненнями, а вдень місто накриє потужний штормовий фронт.
Ніч у столиці буде теплою, +16...+18 °C, а вдень стовпчики піднімуться до +26...+28 °C.
Проте синоптики закликають киян бути обережними, оскільки під час грози пориви вітру сягатимуть 20 метрів за секунду, що може призвести до падіння дерев та проблем із електрикою в житлових будинках.
Раніше Новини.LIVE писали, що майже всю країну накриють дощі, очікується похолодання, значні зливи та грози.
Також синоптики попередили про нетипове літо в Україні. Очікується, що увесь червень буде сопроводжуватися сильними зливами, дощами та градом.