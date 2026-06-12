Холод и ливни охватят большинство областей: объявлена опасность
Погода в Украине 12 июня будет опасной из-за резкого ухудшения погодных условий, сильных гроз, града и мощных порывов ветра до 20 метров в секунду. В некоторых регионах температура воздуха ночью опустится до холодных +9 °C, тогда как в других местах днем сохранится летняя жара.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр и синоптика Наталью Диденко.
Первый уровень опасности
Из-за непогоды в стране на 12 июня объявлен первый уровень опасности, поскольку ливни могут затруднить движение транспорта и работу коммунальных служб.
В западных областях страны сильные дожди начнутся еще ночью, а днем осадки немного стихнут, однако будет довольно прохладно — от +15 °C до +20 °C.
"В Житомирской, Киевской, Винницкой и Одесской областях значительные дожди, грозы", — сообщили в Укргидрометцентре.
На остальной территории днем воздух прогреется до +24...+29 °C, но жителям большинства центральных и южных областей все равно стоит убирать автомобили из-за риска града.
Прогноз от Натальи Диденко
По прогнозам синоптика Натальи Диденко, в пятницу в Украине ожидаются дожди.
"Дожди из-за прохождения атмосферного фронта ожидаются повсеместно, по мере его продвижения. Временами дожди могут перейти в сильный ливень.
Высока вероятность гроз. А в дальнейшем, в субботу и воскресенье, воздух станет прохладнее — в большинстве областей Украины — еще на несколько градусов.
Так что пока на сильную жару не рассчитываем", — сообщила Наталья Диденко.
Предупреждение для жителей столицы
В Киеве и прилегающих районах 12 июня погода также будет облачной с прояснениями, а днем город накроет мощный штормовой фронт.
Ночь в столице будет теплой, +16...+18 °C, а днем столбики термометров поднимутся до +26...+28 °C.
Однако синоптики призывают киевлян быть осторожными, поскольку во время грозы порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду, что может привести к падению деревьев и проблемам с электричеством в жилых домах.
Ранее Новини.LIVE писали, что почти всю страну накроют дожди, ожидается похолодание, сильные ливни и грозы.
Также синоптики предупредили о нетипичном лете в Украине. Ожидается, что весь июнь будет сопровождаться сильными ливнями, дождями и градом.