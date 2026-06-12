Холод и ливни охватят большинство областей: объявлена опасность

Прохожие под дождем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине 12 июня будет опасной из-за резкого ухудшения погодных условий, сильных гроз, града и мощных порывов ветра до 20 метров в секунду. В некоторых регионах температура воздуха ночью опустится до холодных +9 °C, тогда как в других местах днем сохранится летняя жара.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр и синоптика Наталью Диденко.

Первый уровень опасности

Из-за непогоды в стране на 12 июня объявлен первый уровень опасности, поскольку ливни могут затруднить движение транспорта и работу коммунальных служб.

В западных областях страны сильные дожди начнутся еще ночью, а днем осадки немного стихнут, однако будет довольно прохладно — от +15 °C до +20 °C.

"В Житомирской, Киевской, Винницкой и Одесской областях значительные дожди, грозы", — сообщили в Укргидрометцентре.

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Прогноз погоды в Украине на 12 июня. Фото: Укргидрометцентр

На остальной территории днем воздух прогреется до +24...+29 °C, но жителям большинства центральных и южных областей все равно стоит убирать автомобили из-за риска града.

Прогноз от Натальи Диденко

По прогнозам синоптика Натальи Диденко, в пятницу в Украине ожидаются дожди.

Карта атмосферного фронта. Фото: Наталья Диденко/Facebook

"Дожди из-за прохождения атмосферного фронта ожидаются повсеместно, по мере его продвижения. Временами дожди могут перейти в сильный ливень.

Высока вероятность гроз. А в дальнейшем, в субботу и воскресенье, воздух станет прохладнее — в большинстве областей Украины — еще на несколько градусов.

Так что пока на сильную жару не рассчитываем", — сообщила Наталья Диденко.

Предупреждение для жителей столицы

В Киеве и прилегающих районах 12 июня погода также будет облачной с прояснениями, а днем город накроет мощный штормовой фронт.

Ночь в столице будет теплой, +16...+18 °C, а днем столбики термометров поднимутся до +26...+28 °C.

Однако синоптики призывают киевлян быть осторожными, поскольку во время грозы порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду, что может привести к падению деревьев и проблемам с электричеством в жилых домах.

Ранее Новини.LIVE писали, что почти всю страну накроют дожди, ожидается похолодание, сильные ливни и грозы.

Также синоптики предупредили о нетипичном лете в Украине. Ожидается, что весь июнь будет сопровождаться сильными ливнями, дождями и градом.