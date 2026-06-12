Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Синоптик Диденко рассказала, где завтра резко похолодает и пройдут ливни

Синоптик Диденко рассказала, где завтра резко похолодает и пройдут ливни

Ua ru
Дата публикации 12 июня 2026 17:34
Прогноз погоди в Україні на завтра 13 червня від синоптика Наталки Діденко
Люди под дождем. Фото: УНИАН

Погода в Украине завтра, 13 июня, ожидается с продолжением похолодания. Местами пройдут дожди и грозы. Кроме того, возможны град и шквалы. В то же время местами сохранится жара.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает Новини.LIVE.

Прогноз погоды в Украине на 13 июня

Температура воздуха снизится повсеместно, в результате чего в большинстве областей ожидается +17...+23 °C. В то же время на востоке и юго-востоке сохранится жара до +29 °C.

Прогноз погоди в Україні на 13 червня
Погода в Украине 13 июня. Фото: Meteopost

Кратковременные дожди, а местами с грозами, завтра пройдут в восточной части и вечером в западных областях. Кроме того, при грозах возможны град и шквалы.

Погода в Киеве 13 июня

В столице завтра осадков не предвидится. Ветер северо-западный будет умеренным, временами порывистым. Температура воздуха днем около +20 °C.

Читайте также:

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog, 12 июня на Земле не ожидается значительных магнитных бурь. За прошедшие сутки фиксировалась низкая активность Солнца.

А сегодня местами в Украине температура воздуха снизилась до +9 °С. Кроме того, местами идут дожди и град. Синоптики также предупреждали о грозах и шквалах.

погода Наталка Диденко погода в Украине
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации