Прогноз погоди в Україні на завтра 13 червня від синоптика Наталки Діденко

Люди под дождем. Фото: УНИАН

Погода в Украине завтра, 13 июня, ожидается с продолжением похолодания. Местами пройдут дожди и грозы. Кроме того, возможны град и шквалы. В то же время местами сохранится жара.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает Новини.LIVE.

Прогноз погоды в Украине на 13 июня

Температура воздуха снизится повсеместно, в результате чего в большинстве областей ожидается +17...+23 °C. В то же время на востоке и юго-востоке сохранится жара до +29 °C.

Погода в Украине 13 июня. Фото: Meteopost

Кратковременные дожди, а местами с грозами, завтра пройдут в восточной части и вечером в западных областях. Кроме того, при грозах возможны град и шквалы.

Погода в Киеве 13 июня

В столице завтра осадков не предвидится. Ветер северо-западный будет умеренным, временами порывистым. Температура воздуха днем около +20 °C.

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Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog, 12 июня на Земле не ожидается значительных магнитных бурь. За прошедшие сутки фиксировалась низкая активность Солнца.

А сегодня местами в Украине температура воздуха снизилась до +9 °С. Кроме того, местами идут дожди и град. Синоптики также предупреждали о грозах и шквалах.