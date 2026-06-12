Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Гидрометцентр предупредил о холоде и ливнях в Украине сегодня

Гидрометцентр предупредил о холоде и ливнях в Украине сегодня

Ua ru
Дата публикации 12 июня 2026 05:10
Гидрометцентр предупредил о холоде и ливнях в Украине сегодня
Люди под дождем. Фото: УНИАН

Синоптики сообщили прогноз погоды в Украине на пятницу, 12 июня. В этот день из-за ухудшения атмосферных условий ожидаются сильные грозы, град и мощные шквалы со скоростью до 20 метров в секунду. Кроме того, сегодня ночью в некоторых областях температура воздуха упала до +9 °С.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр и синоптика Наталью Диденко.

Первый уровень опасности

Из-за непогоды в стране на 12 июня объявлен первый уровень опасности, поскольку ливни могут затруднить движение транспорта и работу коммунальных служб.

В западных областях страны сильные дожди начались еще ночью, а днем осадки немного стихнут, однако будет довольно прохладно — от +15 °C до +20 °C.

"В Житомирской, Киевской, Винницкой и Одесской областях значительные дожди, грозы", — сообщили в Укргидрометцентре.

Читайте также:
Прогноз погоди в Україні на 12 червня
Прогноз погоды в Украине на 12 июня. Фото: Укргидрометцентр

На остальной территории днем воздух прогреется до +24...+29 °C, но жителям большинства центральных и южных областей все равно стоит убирать автомобили из-за риска града.

Прогноз от Натальи Диденко

По прогнозам синоптика Натальки Диденко, в пятницу в Украине ожидаются дожди.

null
Карта атмосферного фронта. Фото: Наталья Диденко/Facebook

"Дожди из-за прохождения атмосферного фронта ожидаются повсеместно по мере его продвижения. Временами дожди могут перейти в сильный ливень. Высока вероятность гроз. А в дальнейшем, в субботу и воскресенье, воздух станет прохладнее — в большинстве областей Украины — еще на несколько градусов. Так что пока на сильную жару не рассчитываем", — сообщила Наталька Диденко.

Предупреждение для жителей столицы

В Киеве и прилегающих районах 12 июня погода также будет облачной с прояснениями, а днем город накроет мощный штормовой фронт.

Ночь в столице была теплой, +16...+18 °C, а днем столбики термометров поднимутся до +26...+28 °C.

Однако синоптики призывают киевлян быть осторожными, поскольку во время грозы порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду, что может привести к падению деревьев и проблемам с электричеством в жилых домах.

Ранее Новини.LIVE писали, что почти всю страну накроют дожди, ожидается похолодание, сильные ливни и грозы.

Также синоптики предупредили о нетипичном лете в Украине. Ожидается, что весь июнь будет сопровождаться сильными ливнями, дождями и градом.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации