Гідрометцентр попередив про холод і зливи в Україні сьогодні

Люди під дощем. Фото: УНІАН

Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 12 червня, повідомили синоптики. В цей день через погіршення атмосферних умов очікуються сильні грози, град та потужні шквали відтоку до 20 метрів за секунду. Окрім того, сьогодні вночі у деяких областях температура повітря впала до +9 °С.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посилання на Український гідрометеорологічний центр та синоптика Наталку Діденко.

Перший рівень небезпеки

Через негоду в країні на 12 червня оголошено перший рівень небезпеки, оскільки зливи можуть ускладнити рух транспорту та роботу комунальних служб.

У західних областях країни сильні дощі розпочалися ще вночі, а вдень опади трохи вщухнуть, проте буде доволі прохолодно — від +15 °C до +20 °C.

"У Житомирській, Київській, Вінницькій та Одеській областях значні дощі, грози", — повідомили в Укргідрометцентрі.

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Прогноз погоди в Україні на 12 червня. Фото: Укргідрометцентр

На решті території вдень повітря прогріється до +24...+29 °C, але мешканцям більшості центральних та південних областей все одно варто ховати автомобілі через ризик граду.

Прогноз від Наталки Діденко

За прогнозами синоптика Наталки Діденко, у п'ятницю в Україні очікуються дощі.

Карта атмосферного фронту. Фото: Наталка Діденко/Facebook

"Дощі через проходження атмосферного фронту очікуються повсюди, по мірі його просування. Часом дощі можуть перейти у сильну зливу. Висока ймовірність гроз. А надалі, в суботу та неділю посвіжішає повітря — у більшості областей України — ще на кілька градусів. Так що поки на сильну спеку не розраховуємо", — повідомила Наталка Діденко.

Попередження для мешканців столиці

У Києві та прилеглих районах 12 червня погода також буде хмарною з проясненнями, а вдень місто накриє потужний штормовий фронт.

Ніч у столиці була теплою, +16...+18 °C, а вдень стовпчики піднімуться до +26...+28 °C.

Проте синоптики закликають киян бути обережними, оскільки під час грози пориви вітру сягатимуть 20 метрів за секунду, що може призвести до падіння дерев та проблем із електрикою в житлових будинках.

Раніше Новини.LIVE писали, що майже всю країну накриють дощі, очікується похолодання, значні зливи та грози.

Також синоптики попередили про нетипове літо в Україні. Очікується, що увесь червень буде сопроводжуватися сильними зливами, дощами та градом.