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Головна Новини дня Синоптик Діденко назвала, де завтра стрімко похолодає та будуть зливи

Синоптик Діденко назвала, де завтра стрімко похолодає та будуть зливи

Ua ru
Дата публікації: 12 червня 2026 17:34
Прогноз погоди в Україні на завтра 13 червня від синоптика Наталки Діденко
Люди під дощем. Фото: УНІАН

Погода в Україні завтра, 13 червня, очікується з продовженням похолоданням. Місцями будуть дощі та грози. Крім того, ймовірні град та шквали. Водночас подекуди утримається спека.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко, передає Новини.LIVE.

Прогноз погоди в Україні на 13 червня

Температура повітря знизиться повсюди, внаслідок чого у більшості областях очікується +17...+23 °C. Водночас на сході та південному сході затримається спека до +29 °C.

Прогноз погоди в Україні на 13 червня
Погода в Україні 13 червня. Фото: Meteopost

Короткочасні дощі, а подекуди з грозами, завтра пройдуть у східній частині та ввечері у західних областях. Крім того, при грозах ймовірні град та шквали.

Погода в Києві 13 червня

У столиці завтра опадів не передбачається. Вітер північно-західний буде помірним, часом рвучким. Температура повітря вдень близько +20 °C.

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Як писали Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog, 12 червня на Землі не очікується значних магнітних бур. За минулу добу фіксувалася низька активність Сонця.

А сьогодні подекуди в Україні температура повітря знизилася до +9 °С. Крім того, місцями йдуть дощі та град. Синоптики також попереджали про грози і шквали.

погода Наталка Діденко погода в Україні
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
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