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Главная Новости дня Жара и грозы одновременно: прогноз погоды в Украине на выходные

Жара и грозы одновременно: прогноз погоды в Украине на выходные

Ua ru
Дата публикации 13 июня 2026 08:13
Жара и грозы одновременно: прогноз погоды в Украине на выходные
Ребенок под дождем. Фото: «Вечерний Киев»

В выходные, 13–14 июня, в Украине ожидается переменная погода с грозовыми дождями в отдельных регионах. Температурные показатели в целом будут оставаться близкими к климатической норме, местами воздух будет прогреваться до +30 °С.

Об этом сообщает Игорь Кибальчич, передают Новини.LIVE.

Прогноз погоды на выходные

В субботу, 13 июня, в западных областях ночью существенных осадков не ожидается, местами возможен слабый туман. Днем пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Температура воздуха составит ночью +6…+12 °С, днем +17…+22 °С.

В северных регионах ночью и утром прогнозируются небольшие, местами умеренные дожди, возможны грозы, а днем осадки постепенно прекратятся. Температура будет колебаться от +11…+17 °С ночью до +18…+23 °С днем.

В центральной части страны ночью местами пройдет небольшой дождь, тогда как днем существенных осадков не ожидается. Температура воздуха составит +12…+18 °С ночью и +22…+27 °С днем.

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На юге и в Крыму преимущественно сухо, только днем в Приазовье возможны грозовые ливни. Температура ночью составит +12…+18 °С, днем +22…+27 °С, местами до +30 °С.

В восточных областях ожидается жаркая и нестабильная погода с грозовыми дождями, местами градом и шквалами до 15–20 м/с. Температура воздуха будет подниматься до +28…+33 °С, в Харьковской области +23…+28 °С.

В воскресенье, 14 июня, в западных областях ночью без существенных осадков, однако днем снова пройдут грозовые дожди, местами возможны шквалы до 20 м/с. Температура составит +10…+15 °С ночью и +17…+22 °С днем, в Закарпатье до +24 °С.

В северных регионах ночью без осадков, днем ожидаются грозовые дожди со шквалами. Температура будет колебаться от +8…+13 °С ночью до +19…+24 °С днем.

В центральной части страны ночью без осадков, днем местами пройдут грозы, в отдельных районах возможны шквалы до 15–20 м/с. Температура составит +10…+15 °С ночью и +22…+27 °С днем.

На юге в течение суток будет преобладать сухая погода. Температура воздуха ночью составит +11…+17 °С, днем +23…+28 °С.

В восточных областях также сохранится преимущественно сухая погода, за исключением Харьковщины, где днем возможны кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха составит +11…+17 °С ночью и +23…+28 °С днем.

Новини.LIVE сообщали, что в субботу, 13 июня, ожидается переменная облачность. В ночное время в большинстве северных, центральных и южных областей, а днем также на Левобережье, в Крыму и на западе страны пройдут кратковременные дожди. На остальной территории осадков не прогнозируется. В то же время днем на Левобережье ожидаются грозы, местами возможны град и шквалы со скоростью 15–20 м/с.

Также Новини.LIVE сообщали, что в июне средняя температура воздуха в Украине превысит многолетнюю климатическую норму как минимум на 1,5 градуса. На фоне потепления синоптики прогнозируют усиление грозовой активности по всей территории страны. Из-за этого периоды жары будут чередоваться с интенсивными ливнями, местами градом и порывистым шквальным ветром.

погода в Украине ветер дожди с грозами
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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