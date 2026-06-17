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Головна Новини дня Гідрометцентр попередив про дощі у більшості областей України сьогодні

Гідрометцентр попередив про дощі у більшості областей України сьогодні

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Дата публікації: 17 червня 2026 05:00
Гідрометцентр попередив про дощі у більшості областей України сьогодні
Дівчата під дощем. Фото: УНІАН

Прогноз погоди в Україні на середу, 17 червня, повідомили синоптики. В цей день протягом доби будуть як сонячні прояснення, так і хмарна погода. Окрім того, місцями очікуються дощі та грози.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на Український гідрометеорологічний центр та синоптика Наталку Діденко.

Прогноз погоди в Україні на 17 червня

У нічний час по всій країні істотні опади не прогнозувалися. Однак вже вдень ситуація зміниться: у більшості регіонів, за винятком півдня та південного сходу, місцями очікуються короткочасні дощі та грози. Опади матимуть локальний характер і можуть супроводжуватися тимчасовим посиленням вітру.

Вітер упродовж доби переважатиме західного напрямку зі швидкістю 5–10 м/с. У окремих районах під час гроз можливі короткочасні пориви.

Температурний фон залишатиметься типовим для середини червня. У нічні години повітря охолоне до +9…+14° C, на узбережжі морів — до +17° C. У денний час більшість регіонів прогріється до +19…+24° C. Тепліше буде на півдні країни, де стовпчики термометрів піднімуться до +23…+28°C.

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Прогноз погоди на 17 червня. Фото: Український гідрометеорологічний центр

Синоптик Наталка Діденко відзначає, що така погодна ситуація є характерною для цього періоду літа, коли над територією України періодично проходять атмосферні фронти, що приносять короткочасні дощі та грози, але не порушують загальний комфортний температурний режим.

У найближчі дні суттєвих змін у погоді не очікується — збережеться помірно тепла літня погода з періодичними опадами в окремих регіонах.

Новини.LIVE повідомляли, що погода в Україні протягом тижня з 15 по 21 червня прогнозується мінливою та вологою під впливом атмосферних фронтів і циклонічної активності з Центральної Європи. У всіх регіонах очікуються опади у вигляді дощів, а місцями можливі град і шквальний вітер. Водночас істотних аномалій у вигляді сильної спеки чи різкого похолодання не прогнозується.

Новини.LIVE інформували, що синоптики прогнозують помітну зміну погодних умов в Україні протягом вихідних 19–21 червня. Якщо у п’ятницю, 19 червня, максимальна температура повітря сягатиме +28°C, то вже в неділю, 21 червня, місцями стовпчики термометрів піднімуться до +35°C.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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