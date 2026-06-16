Гідрометцентр попередив про дощі та грози в Україні сьогодні

Хлопці під дощем. Фото: УНІАН

Прогноз погоди в Україні на вівторок, 16 червня, повідомили синоптики. В цей день буде мінлива хмарність, а також очікуються короткочасні дощі і грози. Водночас температура повітря буде комфортною.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на Український гідрометеорологічний центр та синоптика Наталку Діденко.

Прогноз погоди в Україні на 16 червня

Протягом доби в Україні переважатиме волога повітряна маса. Вночі опади поперджали у південних та центральних областях, а вдень короткочасні дощі з грозами можуть пройти майже по всій території країни.

Прогноз погоди на 16 червня. Фото: Український гідрометеорологічний центр

У західних регіонах та на півдні опади будуть менш інтенсивними та частіше змінюватимуться проясненнями, однак локальні грози також не виключаються.

Вітер очікується західного напрямку, швидкістю 7–12 м/с. У західних та північних областях можливі пориви до 12–14 м/с, що місцями може ускладнювати погодні умови під час проходження грозових фронтів.

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Температура повітря вночі було на рівні +8…+13°, на півдні країни до +18°. Вдень повітря прогріється до +17…+22° у більшості регіонів. Тепліше буде на Закарпатті, у південних та східних областях — до +26°. Попри дощі, температурні показники залишатимуться типовими для середини червня та без різких коливань.

У столиці у вівторок очікується нестійка погода з дощами, місцями можливі грози. Температура повітря становитиме близько +18…+20°. Вітер буде західного напрямку, часом рвучкий, що додасть відчуття свіжості протягом дня.

Синоптики відзначають, що середина червня в Україні проходить під впливом вологих повітряних мас, які приносять регулярні дощі та грози з короткими проясненнями.

Водночас наприкінці тижня прогнозується поступове потепління до +24…+29° та зменшення кількості опадів, що може повернути більш стабільні літні погодні умови.

Синоптична карта погоди на 16 червня. Фото: Наталка Діденко/Facebook

Новини.LIVE повідомляли, що погода в Україні протягом 15–21 червня буде нестійкою та вологою через вплив атмосферних фронтів і циклонічної активності з Центральної Європи. У більшості регіонів прогнозуються дощі, місцями можливі град і шквальний вітер. Водночас аномальної спеки чи різких похолодань не очікується.

Також Новини.LIVE інформували, що синоптики прогнозують різку зміну погодних умов в Україні у вихідні 19–21 червня. Якщо у п’ятницю, 19 червня, максимальна температура становитиме близько +28°C, то вже у неділю, 21 червня, місцями стовпчики термометрів піднімуться до +35°C.