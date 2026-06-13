Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня В Укргідрометцентрі назвали, які області завтра заливатиме дощами

В Укргідрометцентрі назвали, які області завтра заливатиме дощами

Ua ru
Дата публікації: 13 червня 2026 22:20
Прогноз погоди в Україні на завтра, 14 червня, від Укргідрометцентра
Люди під дощем. Фото: УНІАН

Погода в Україні завтра, 14 червня, очікується з мінливою хмарністю. Місцями пройдуть дощі, також можливі грози. Вдень температура повітря підвищиться максимально до +26 °С.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

Погода в Україні 14 червня

Вночі на сході та заході, вдень в Україні, крім південного сходу, будуть короткочасні дощі, а місцями грози

Прогноз погоди в Україні на 14 червня
Погода в Україні 14 червня. Фото: Укргідрометцентр

Вітер західний та південно-західний зі швидкістю 7-12 метрів на секунду

Температура повітря вночі +12...+17 °С, вдень +21...+26 °С. У західних та більшості північних областей вночі +9...+14 °С, вдень +18...+23 °С.

Читайте також:

Як писали Новини.LIVE з посиланням на синоптика Наталку Діденко, погода в Україні 14 квітня буде з дощами у більшості областях. Температура повітря упродовж дня близько +19...+24 °С.

А синоптик Ігор Кібальчич зазначав, що 14 червня в Україні очікуються грозові дощі. Крім того, місцями можливі пориви вітру до 20 метрів на секунду.

погода Укргідрометцентр погода в Україні
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації