Прогноз погоди в Україні на завтра, 14 червня, від Укргідрометцентра

Люди під дощем. Фото: УНІАН

Погода в Україні завтра, 14 червня, очікується з мінливою хмарністю. Місцями пройдуть дощі, також можливі грози. Вдень температура повітря підвищиться максимально до +26 °С.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

Погода в Україні 14 червня

Вночі на сході та заході, вдень в Україні, крім південного сходу, будуть короткочасні дощі, а місцями грози.

Погода в Україні 14 червня. Фото: Укргідрометцентр

Вітер західний та південно-західний зі швидкістю 7-12 метрів на секунду.

Температура повітря вночі +12...+17 °С, вдень +21...+26 °С. У західних та більшості північних областей вночі +9...+14 °С, вдень +18...+23 °С.

Читайте також:

Як писали Новини.LIVE з посиланням на синоптика Наталку Діденко, погода в Україні 14 квітня буде з дощами у більшості областях. Температура повітря упродовж дня близько +19...+24 °С.

А синоптик Ігор Кібальчич зазначав, що 14 червня в Україні очікуються грозові дощі. Крім того, місцями можливі пориви вітру до 20 метрів на секунду.