Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Заливатиме майже всюди: синоптик Діденко попередила про дощі

Заливатиме майже всюди: синоптик Діденко попередила про дощі

Ua ru
Дата публікації: 13 червня 2026 18:14
Прогноз погоди в Україні на завтра 14 червня від синоптика Наталки Діденко
Хлопець під дощем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 14 червня, очікується з дощами у більшості областях. Опади визначатимуть атмосферні фронти циклону Sabina, що над Балтикою. Температура повітря буде комфортною.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко, передає Новини.LIVE.

Погода в Україні 14 червня

Опади передбачаються у західних, північних, більшості центральних областях, а також ввечері на Одещині та Миколаївщині. Місцями можливі грози та град. У східних, на Дніпропропетровщині, Запоріжжі, Херсонщині та в Криму переважатиме суха погода.

Прогноз погоди в Україні на 14 червня
Циклон Sabina. Фото: DWD

Температура повітря упродовж дня +19...+24 °С, на заході +17...+22 °С, у південній частині +23...+26 °С

Погода в Києві 14 червня

У столиці очікується дощ, а також можлива гроза. Температура повітря вдень буде близько +20 °С

Читайте також:

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog, 13 червня на Землі очікується слабка магнітна буря рівня G1. Геомагнітні коливання можуть вплинути на самопочуття метеозалежних.

А синоптик Ігор Кібальчич прогнозує погоду в Україні на вихідних дощовою та з грозами у деяких областях. Місцями температура повітря підвищиться до +30 °С. 

погода Наталка Діденко погода в Україні
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації