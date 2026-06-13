Прогноз погоди в Україні на завтра 14 червня від синоптика Наталки Діденко

Хлопець під дощем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 14 червня, очікується з дощами у більшості областях. Опади визначатимуть атмосферні фронти циклону Sabina, що над Балтикою. Температура повітря буде комфортною.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко, передає Новини.LIVE.

Погода в Україні 14 червня

Опади передбачаються у західних, північних, більшості центральних областях, а також ввечері на Одещині та Миколаївщині. Місцями можливі грози та град. У східних, на Дніпропропетровщині, Запоріжжі, Херсонщині та в Криму переважатиме суха погода.

Циклон Sabina. Фото: DWD

Температура повітря упродовж дня +19...+24 °С, на заході +17...+22 °С, у південній частині +23...+26 °С.

Погода в Києві 14 червня

У столиці очікується дощ, а також можлива гроза. Температура повітря вдень буде близько +20 °С.

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Як писали Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog, 13 червня на Землі очікується слабка магнітна буря рівня G1. Геомагнітні коливання можуть вплинути на самопочуття метеозалежних.

А синоптик Ігор Кібальчич прогнозує погоду в Україні на вихідних дощовою та з грозами у деяких областях. Місцями температура повітря підвищиться до +30 °С.