Прогноз погоды в Украине на завтра 14 июня от синоптика Натальи Диденко

Парень под дождем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 14 июня, ожидается дождливой в большинстве областей. Осадки будут обусловлены атмосферными фронтами циклона "Сабина", находящегося над Балтикой. Температура воздуха будет комфортной.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает Новини.LIVE.

Погода в Украине 14 июня

Осадки ожидаются в западных, северных, большинстве центральных областей, а также вечером в Одесской и Николаевской областях. Местами возможны грозы и град. В восточных областях, в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму будет преобладать сухая погода.

Циклон Sabina. Фото: DWD

Температура воздуха в течение дня +19...+24 °С, на западе +17...+22 °С, в южной части +23...+26 °С.

Погода в Киеве 14 июня

В столице ожидается дождь, а также возможна гроза. Температура воздуха днем будет около +20 °С.

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Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog, 13 июня на Земле ожидается слабая магнитная буря уровня G1. Геомагнитные колебания могут повлиять на самочувствие метеозависимых.

А синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует погоду в Украине на выходных дождливой и с грозами в некоторых областях. Местами температура воздуха повысится до +30 °С.